90% के जोरदार प्रीमियम पर हुआ इस कंपनी का शेयर! मालामाल हुए निवेशक - बाजार में दमदार शुरुआत

बाजार में यह प्रदर्शन पूरी तरह ग्रे मार्केट के संकेतों के मुताबिक रहा। लिस्टिंग से पहले श्याम धानी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 68 रुपये चल रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 30, 2025 12:21 IST

शेयर बाजार में मंगलवार, 30 दिसंबर को श्याम धानी (Shyam Dhani) के शेयरों ने धमाकेदार एंट्री की। कंपनी के शेयर NSE SME प्लेटफॉर्म पर आईपीओ प्राइस 70 रुपये के मुकाबले करीब 90 फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। लिस्टिंग के साथ ही निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा मिला।

श्याम धानी का शेयर NSE SME पर 133 रुपये पर खुला, जो इश्यू प्राइस से 90 फीसदी ज्यादा था। लिस्टिंग के तुरंत बाद शेयर में और तेजी आई और यह 1 फीसदी उछलकर 136 रुपये तक पहुंच गया। बाजार में यह प्रदर्शन पूरी तरह ग्रे मार्केट के संकेतों के मुताबिक रहा। लिस्टिंग से पहले श्याम धानी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 68 रुपये चल रहा था।

38.49 करोड़ रुपये के इस पब्लिक इश्यू को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कुल मिलाकर आईपीओ 988.29 गुना सब्सक्राइब हुआ। सबसे ज्यादा जोश नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों में दिखा, जिनका हिस्सा 1,612.65 गुना भर गया। रिटेल निवेशकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उनका कोटा 1,137.92 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 256.24 गुना भरा।

यह आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू था, जिसका प्राइस बैंड 65 से 70 रुपये रखा गया था। इसके जरिए कंपनी का वैल्यूएशन करीब 145 करोड़ रुपये आंका गया। श्याम धानी आईपीओ 22 दिसंबर को खुला था और 24 दिसंबर को बंद हुआ।

कंपनी ने बताया कि आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी करने, मौजूदा कर्ज चुकाने, ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग को मजबूत करने, नई मशीनरी खरीदकर क्षमता बढ़ाने और मौजूदा यूनिट में सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने में किया जाएगा।

1995 में शुरू हुई Shyam Dhani Industries मसाले और किराना उत्पादों के निर्माण, प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग के कारोबार में है। कंपनी 'Shyam' ब्रांड के तहत 160 से ज्यादा तरह के मसालों का काम करती है। इसका नेटवर्क जनरल ट्रेड, मॉडर्न रिटेल, क्विक कॉमर्स, HoReCa और एक्सपोर्ट तक फैला है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट Jaipur में है और नवंबर 2025 तक यहां 394 कर्मचारी काम कर रहे थे।

वित्त वर्ष 25 में कंपनी का PAT मार्जिन 6.45 फीसदी और EBITDA मार्जिन 11.65 फीसदी रहा। रिटर्न के मोर्चे पर भी प्रदर्शन मजबूत रहा और ROE 41.06 फीसदी दर्ज किया गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
