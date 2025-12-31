डिफेंस स्टॉक, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) का शेयर आज 4% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। एनएसई पर यह शेयर सुबह 11:03 बजे तक 4.18% या 10.85 रुपये चढ़कर 270.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 4.10% या 10.65 रुपये की तेजी के साथ 270.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

स्टॉक में आज यह तेजी तब आई जब आज कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसकी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी M/s. IDL Explosives Limited को अपने नियमित बिजनेस के तहत बड़ा ऑर्डर मिला है।

कंपनी को कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनियों को बल्क एक्सप्लोसिव्स की आपूर्ति के लिए ₹4,193.96 मिलियन का रनिंग कॉन्ट्रैक्ट (RC) मिला है।

इसके अलावा, कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव्स की सप्लाई के लिए ₹15 मिलियन का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है। इन दोनों ऑर्डर्स को मिलाकर कंपनी को कुल ₹4,208.96 मिलियन के ऑर्डर मिले हैं।

कंपनी को लगातार मिल रहे हैं ऑर्डर

हाल ही में एक अन्य फाइलिंग में कंपनी ने बताया था कि उसे एक निजी कंपनी से कुल ₹100.247 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर रक्षा मंत्रालय को सप्लाई किए जाने वाले अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (ड्रोन सिस्टम) की आपूर्ति से जुड़ा है। कंपनी के अनुसार, इन ऑर्डर्स को 4 महीने में पूरा करना है।

हाल ही में DRDO से भी मिली थी बड़ी मंजूरी

एक अन्य फाइलिंग में कंपनी ने बताया था कि उसे डीआरडीओ (DRDO) से लेजर आधारित Directed Energy Weapon (DEW) से जुड़ी 2 अलग-अलग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (ToT) की मंजूरी मिली है।

पहली टेक्नोलॉजी 10 किलोवाट मल्टी-चैनल लेजर DEW सिस्टम से जुड़ी है, जिसे हैदराबाद स्थित CHESS लैब ने बनाया है।

दूसरी टेक्नोलॉजी DEW के लिए EO सेंसर के साथ इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ा है, जिसे देहरादून की IRDE लैब ने तैयार किया है।