Newsऑटोदिसंबर में रॉयल एनफील्ड, होंडा और टीवीएस मोटर ने बेची सबसे अधिक बाइक! हीरो मोटोकॉर्प और बजाज को लगा झटका

दिसंबर में रॉयल एनफील्ड, होंडा और टीवीएस मोटर ने बेची सबसे अधिक बाइक! हीरो मोटोकॉर्प और बजाज को लगा झटका

VAHAN पोर्टल के 31 दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 15% गिरकर 2,81,000 यूनिट रह गई है। दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो को भी इस महीने झटका लगा है और उसकी बिक्री में 4% की गिरावट दर्ज की गई।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 31, 2025 17:53 IST
AI Generated Image

भारतीय टू-व्हीलर बाजार के लिए साल 2025 का अंत मिला-जुला रहा है। देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के लिए दिसंबर का महीना सुस्त रहा। VAHAN पोर्टल के 31 दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 15% गिरकर 2,81,000 यूनिट रह गई है। दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो को भी इस महीने झटका लगा है और उसकी बिक्री में 4% की गिरावट दर्ज की गई।

सम्बंधित ख़बरें

GST कटौती के बावजूद बिक्री में सुस्ती

हैरानी की बात यह है कि टू-व्हीलर पर जीएसटी (GST) की दर 28% से घटाकर 18% किए जाने के बावजूद दिसंबर में बिक्री के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे।

जहां हीरो और बजाज जैसी कंपनियों की बिक्री घटी, वहीं जापानी कंपनी होंडा (HMSI) दिसंबर में 3,43,000 यूनिट्स बेचकर सबसे आगे निकल गई। वहीं, टीवीएस मोटर ने इस दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी बिक्री में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की है। रॉयल एनफील्ड के लिए भी दिसंबर धमाकेदार रहा, जिसकी बिक्री में 47% का बड़ा उछाल आया।

पूरे साल हीरो मोटोकॉर्प का दबदबा बरकरार

भले ही दिसंबर का महीना चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन कैलेंडर वर्ष 2025 में हीरो मोटोकॉर्प ही नंबर-1 बनी रही। कंपनी ने इस पूरे साल 5,81,800 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 6% ज्यादा है। होंडा 5,02,500 यूनिट्स के साथ दूसरे स्थान पर रही। दूसरी ओर, बजाज ऑटो के लिए पूरा साल थोड़ा कमजोर रहा और उसकी सालाना बिक्री में 1% की मामूली गिरावट देखी गई।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस ने मारी बाजी

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के बाजार में इस साल बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। टीवीएस मोटर कंपनी ने ओला इलेक्ट्रिक को पछाड़कर 2025 में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता का खिताब अपने नाम कर लिया। टीवीएस ने इस साल 2,98,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे, जबकि ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री घटकर 1,98,000 यूनिट रह गई।

बाजार में नई लिस्ट हुई एथर एनर्जी ने भी अपनी बिक्री में 59% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। वहीं, 'चेतक' ब्रांड के साथ बजाज ऑटो ने भी ईवी सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया और साल भर में 2,70,000 यूनिट्स बेचकर 40% की सालाना बढ़त हासिल की।

