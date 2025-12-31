आशिका ग्रुप को म्यूचुअल फंड हाउस शुरू करने के लिए सेबी से मिली मंजूरी! 30 साल से ज्यादा पुरानी है कंपनी

Mutual Funds: वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक्टिव, आशिका ग्रुप (Ashika Group) ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 31 साल पुराने इस ग्रुप को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी (SEBI) ने अपना म्यूचुअल फंड हाउस शुरू करने के लिए 'इन-प्रिंसिपल' मंजूरी दे दी है।

एसेट मैनेजमेंट में नई शुरुआत

सेबी से मिली इस मंजूरी के बाद अब आशिका ग्रुप अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि, म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने से पहले कंपनी को सेबी की अंतिम रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। ग्रुप का लक्ष्य एक ऐसा निवेश तंत्र खड़ा करना है जो अनुशासन और बेहतर गवर्नेंस पर टिका हो, ताकि निवेशकों को लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिल सके।

तीन दशकों का अनुभव आएगा काम

प्रेस रिलीज से मिली जानकारी के मुताबिक आशिका ग्रुप पहले से ही स्टॉक ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिसर्च और प्राइवेट इक्विटी जैसे वित्तीय क्षेत्रों में मौजूद है। म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में उतरना ग्रुप के बिजनेस विस्तार का एक स्वाभाविक हिस्सा है।

चेयरमैन ने क्या कहा?

इस बड़ी सफलता पर खुशी जताते हुए आशिका ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, पवन जैन ने कहा कि सेबी की यह मंजूरी हमारे लिए एक संस्थागत माइलस्टोन है। पवन जैन के अनुसार, एक स्पॉन्सर के रूप में उनकी जिम्मेदारी केवल फंड के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्कृति बनाने की है जो जवाबदेही और मजबूत रिसर्च पर आधारित हो। उन्होंने साफ किया कि उनका एकमात्र उद्देश्य निवेशकों के लिए टिकाऊ और लंबी अवधि की संपत्ति बनाना है।

आशिका ग्रुप के बारे में

1994 में स्थापित अशिका ग्रुप एक भरोसेमंद और मजबूत वित्तीय प्लेटफॉर्म है जिसकी मौजूदगी देश के 20 से अधिक राज्यों में है और इसके 1.25 लाख से ज्यादा रिटेल ब्रोकिंग ग्राहक हैं। अशिका ग्रुप रिटेल निवेशकों, हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNI) और बड़े कॉरपोरेट्स सहित विभिन्न निवेशकों को भरोसेमंद और स्पष्ट वित्तीय सॉल्यूशन उपलब्ध कराता है।

संस्थागत और प्रीमियम सेगमेंट में ग्रुप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग और ग्लोबल फैमिली ऑफिस सेवाओं के जरिए जटिल वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा, टेक्नोलॉजी और डेटा आधारित रणनीतियों के जरिए वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) के माध्यम से एसेट मैनेजमेंट कारोबार में भी पूंजी वृद्धि पर फोकस किया जाता है। NBFC डिवीजन के जरिए कॉरपोरेट लेंडिंग और मार्जिन फंडिंग की सुविधा देकर निवेश से जुड़ी सभी जरूरतों का समग्र समाधान दिया जाता है।

रिटेल सेगमेंट में, कंपनी धनुष ऐप के जरिए इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी ब्रोकिंग के साथ-साथ म्यूचुअल फंड, IPO और बॉन्ड्स की सुविधा उपलब्ध कराती है।