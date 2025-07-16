Waaree Renewable Share Price: सोलर एनर्जी कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Waaree Renewable Technologies Ltd) के शेयरों में आज एक बार फिर से ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। शेयर आज सुबह 10:31 बजे तक 8% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

पिछले 1 हफ्ते में ये रिन्यूएबल स्टॉक 25 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। एनएसई पर आज यह शेयर 1,133 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए ओपन हुआ था और शेयर ने अपना इंट्राडे हाई 1,267.90 रुपये को टच कर लिया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आज क्यों है शेयर में तेजी?

रिन्यूएबल एनर्जी शेयर में आज यह तेजी हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण देखने को मिल रही है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:32 बजे तक कंपनी के 16,21,623 (16.2 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हो चुका है।

Waaree Renewable Share Price

सुबह 10:31 बजे तक एनएसई पर शेयर 8.05% या 92.30 रुपये चढ़कर 1,239 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 7.70% या 88.55 रुपये की तेजी के साथ 1238.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Waaree Renewable Q1 FY26 Results Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी शुक्रवार 18 जुलाई को अप्रैल-जून तिमाही के वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए बैठक करेंगे।

1 हफ्ते में 25% से ज्यादा चढ़ा स्टॉक

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 25 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 21 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 35 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल के दौरान शेयर 376 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1957 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 73855 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

