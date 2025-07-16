Paytm Share Price: वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Paytm) के शेयर बुधवार को अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक दोपहर 1:07 बजे तक पेटीएम का शेयर करीब 2% चढ़कर ट्रेड कर रहा था हालांकि आज स्टॉक में 2.5 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

पेटीएम का शेयर आज 982 रुपये पर ओपन हुआ था जो अब तक अपने इंट्राडे हाई 1013.75 रुपये पर पहुंच चुका है। दिसंबर 2024 के बाद यह पहली बार है जब शेयर की कीमत 1000 रुपये के पार गई है। करीब 7 महीने बाद आई यह मजबूती निवेशकों में कंपनी की आगामी तिमाही नतीजों को लेकर उम्मीदों को दर्शाती है।

Paytm Share Price

दोपहर 1:07 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.84% या 18.20 रुपये की तेजी के साथ 1,006.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.78% या 17.60 रुपये की तेजी के साथ 1006.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 1:03 बजे तक कंपनी के 2,83,826 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Paytm Q1 FY26 Results Date

कंपनी ने हाल ही में शेयर बाजार को बताया है कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी 22 जुलाई को Q1 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए बैठक करेंगे।

Paytm का शेयर जुलाई में अब तक 9.4% चढ़ चुका है, और यह लगातार पांचवें महीने फायदे में है। पिछले 14 महीनों में 12 बार इसने बढ़त दर्ज की है। हालांकि, यह अभी भी अपने ₹2,150 के आईपीओ प्राइस से करीब 53% नीचे है। एक साल पहले के 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹425.65 से यह स्टॉक लगभग 140% उछल चुका है।

YES सिक्योरिटीज का अनुमान है कि अप्रैल-जून तिमाही में पेमेंट सर्विसेज की इनकम में 5% और फाइनेंशियल सर्विसेज की इनकम में 10% तिमाही आधार पर वृद्धि हो सकती है। हालांकि, पिछली तिमाही में मिले UPI इंसेंटिव को हटाने के बाद कुल राजस्व में 2.1% की सीमित बढ़ोतरी रहने की उम्मीद है।

वहीं खर्चों में अनुमानित 5% की बढ़ोतरी के कारण एडजस्टेड EBITDA मार्जिन में 362 बेसिस प्वाइंट की गिरावट हो सकती है। FY25 में कंपनी ने कारोबारी संकेतकों में सुधार दिखाया है, लेकिन UPI मार्केट शेयर पर दबाव और कमजोर लाभप्रदता के चलते Motilal Oswal ने शेयर पर 'न्यूट्रल' रेटिंग के साथ ₹870 का लक्ष्य बरकरार रखा है।