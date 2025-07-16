scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस टाटा स्टॉक में जल्द आने वाला है ब्रेकआउट! एक्सपर्ट से जान लीजिए लेटेस्ट टारगेट प्राइस

इस टाटा स्टॉक में जल्द आने वाला है ब्रेकआउट! एक्सपर्ट से जान लीजिए लेटेस्ट टारगेट प्राइस

अगर आपके पास भी टाटा ग्रुप का शेयर है और आप यह सोच रहे हैं कि क्या इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अभी होल्ड करें तो यह खबर आपके लिए है। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 16, 2025 16:10 IST

Tata Power Share: टाटा ग्रुप की पावर सेक्टर की कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (Tata Power Company Ltd) के शेयर आज 2.5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। ऐसे में अगर आपके पास भी टाटा पावर का शेयर है और आप यह सोच रहे हैं कि क्या टाटा पावर में प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अभी होल्ड करें तो यह खबर आपके लिए है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Tata Power Share Price

बीएसई पर आज शेयर 2.69% या 10.85 रुपये की तेजी के साथ 414.65 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.60% या 10.50 रुपये चढ़कर 414.40 रुपये पर बंद हुआ।

टाटा पावर पर एक्सपर्ट की राय

एक्सपर्ट का मानना है कि टाटा पावर का शेयर जल्द ही ऊपर की दिशा में ब्रेकआउट दे सकता है। पिछले पांच साल में इस स्टॉक ने 788% का रिटर्न दिया हैं। बीते एक साल को छोड़ दें, जब इसमें 5% की गिरावट आई, तो हर अवधि में शेयर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है।

PL-CAPITAL के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट शिजू कूथुपलक्कल के अनुसार स्टॉक लंबे समय से साइडवेज मूव कर रहा है, जिसमें ₹390 का सपोर्ट बना हुआ है। 200 पीरियड MA और 50 EMA दोनों ही ₹396 के करीब हैं। ₹415 के ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट मिलने पर ₹438 और ₹455 के स्तर तक तेजी संभव है। एक्सपर्ट ने कहा कि निवेशक इसपर ₹390 का  स्टॉप लॉस रखें।

SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट एआर रामचंद्रन ने कहा कि डेली चार्ट्स पर स्टॉक हल्का बुलिश है। ₹410 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर ₹430 का टारगेट मिल सकता है।

Bonanza Portfolio के टेक्निकल एनालिस्ट ड्रमिल विठलानी फिलहाल ‘वेट एंड वॉच’ रणनीति अपनाने की सलाह देते हैं। इनके मुताबिक ADX घट रहा है, जिससे मौजूदा अपमूव में मोमेंटम की कमी दिख रही है। एक्सपर्ट ने निवेशकों को ₹395 के नीचे स्टॉप लॉस रखने और केवल ₹410 के ऊपर ही नई खरीदारी करने की सलाह दी है।

SAMCO Securities के रिसर्च एनालिस्ट ओम मेहरा के अनुसार ₹385–₹390 के सपोर्ट से उबरने के बाद स्टॉक अभी ₹400 के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। जब तक स्टॉक ₹388 से ऊपर है, ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। एक्सपर्ट ने आगे कहा कि ₹407 के ऊपर निकलने पर ₹418- ₹425 तक की तेजी संभव है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 16, 2025