डॉली खन्ना की खरीद से भागा 40 रुपये वाला शेयर, दो दिन से लगा रहा अपर सर्किट

शेयर बाजार में जहां एक तरफ उतार-चढ़ाव का दौर बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा स्टॉक है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। हम कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Coffee Day Enterprises) की बात कर रहे हैं। इस कंपनी के शेयर में पिछले दो कारोबारी दिनों में लगातार अपर सर्किट (Upper Circuit) पर बंद हुआ है। कंपनी के शेयर में यह उछाल तब देखा गया जब खबर आई कि मशहूर निवेशक डॉली खन्ना (Dolly Khanna) ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी है।

बुधवार को शेयर की शुरुआत ही तेजी के साथ हुई। पिछले दिन के बंद भाव ₹37.25 के मुकाबले यह ₹39.48 पर खुला और कुछ ही देर में 9.99% की छलांग लगाते हुए ₹39.96 पर अपर सर्किट छू लिया। यह लगातार दूसरा दिन था जब कंपनी के शेयर ने यह स्तर छुआ।

जानकारों का मानना है कि इस रैली की सबसे बड़ी वजह डॉली खन्ना की एंट्री है। रिपोर्ट्स के अनुसार, डॉली खन्ना ने कंपनी के लगभग 32.78 लाख शेयर खरीदे, जिससे उनकी हिस्सेदारी कंपनी में करीब 1.55% हो गई है। यह खबर जैसे ही निवेशकों को पता चली, शेयर में खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया।

कॉफी डे का कारोबार देशभर में कैफे कॉफी डे ब्रांड के तहत चलता है। यह भारत की सबसे लोकप्रिय कॉफी चेन में से एक है। हाल के समय में कंपनी ने अपने नुकसान को काफी हद तक कम किया है। मार्च 2025 की तिमाही में कंपनी का नेट लॉस घटकर ₹114.16 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹296.40 करोड़ था। यह संकेत है कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत धीरे-धीरे सुधर रही है।

कंपनी के शेयर की बात करें तो इसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर ₹54.44 और न्यूनतम ₹21.28 रहा है। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर ₹842.05 करोड़ तक पहुंच गया है। बीते छह महीनों में इस शेयर ने करीब 46% का रिटर्न दिया है, और केवल एक महीने में ही यह लगभग 14% चढ़ चुका है।