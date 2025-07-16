रेलवे से ऑर्डर मिलते ही इस कंपनी के शेयर पर आई रफ्तार, स्टॉक प्राइस 60 रुपये से कम

16 जुलाई 2025 (बुधवार) को स्मॉलकैप स्टॉक MIC Electronics के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयर दोपहर 2 बजे के करीब 2.35 फीसदी की तेजी के साथ ₹54.53 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। मंगलवार को भी कंपनी के शेयरों में शानदार तेजी रही थी।

शेयर में क्यों जारी तेजी?

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी को रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है। इसी के साथ कंपनी को BIS Certificate भी मिला है। इन दो खबर के बाद निवेशकों की दिलचस्पी स्टॉक में बढ़ गई है।

Vijayawada स्टेशन के लिए मिला ऑर्डर

MIC Electronics को विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर 10 इंडोर और 5 आउटडोर डिस्प्ले बोर्ड की मेंटेनेंस करने का काम मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट दो साल के लिए है और साउथ सेंट्रल रेलवे ने ये ऑर्डर दिया है।

कंपनी को मिला BIS सर्टिफिकेट

कंपनी को भारत सरकार की संस्था BIS (Bureau of Indian Standards) से एक जरूरी सर्टिफिकेट भी मिला है। ये सर्टिफिकेट कंपनी के डेटा प्रोसेसिंग मशीन के लिए मिला है।

MIC Electronics के बारे में

यह कंपनी LED डिस्प्ले बोर्ड और डिजिटल साइनेज बनाती है। यह साइनेज रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और दूसरे पब्लिक प्लेसेज पर लगाए जाते हैं। इसके साथ ही ये कंपनी सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को सर्विस देती है।