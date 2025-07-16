scorecardresearch
140 वाले शेयर पर रखें नजर, टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक; फटाफट चेक करें रिकॉर्ड डेट

140 वाले शेयर पर रखें नजर, टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक; फटाफट चेक करें रिकॉर्ड डेट

Kellton Tech Solutions Ltd के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का एलान कर दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 16, 2025 13:38 IST
Stock Split
Stock Split

आईटी सेक्टर की कंपनी Kellton Tech Solutions Ltd. ने जब से शेयर स्प्लिट का एलान किया है, कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 

आज यानी 16 जुलाई को कंपनी के शेयर ₹135.10 के भाव पर खुला और कुछ ही समय में तेजी पकड़ते हुए ₹143.75 तक पहुंच गया। दोपहर 1:30 बजे तक यह स्टॉक 6.51% की मजबूती के साथ ₹140.30 प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा था। 

टुकड़ों में बंटेगा शेयर

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ₹5 फेस वैल्यू वाले एक-एक शेयर को ₹1 फेस वैल्यू के पांच शेयरों में स्प्लिट करेगी। इसके लिए कंपनी ने 25 जुलाई 2025 को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

स्टॉक स्प्लिट का सीधा फायदा ये होगा कि कंपनी के शेयर अब छोटे इनवेस्टर्स के लिए भी सुलभ हो जाएंगे। शेयर की कीमत घटने से उसकी पहुंच बढ़ेगी और लिक्विडिटी में सुधार होगा। मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह के फैसले आमतौर पर शॉर्ट टर्म में स्टॉक को सपोर्ट देते हैं।

कैसी है कंपनी की परफॉर्मेंस

Kellton Tech एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आईटी कंसल्टिंग फर्म है। यह भारत, अमेरिका और यूरोप में काम कर रही है। कंपनी के पास हेल्थकेयर, BFSI, और ट्रैवल जैसे कई सेक्टर्स में क्लाइंट्स हैं। हाल के महीनों में कंपनी की सर्विस डिमांड में सुधार देखा गया है, जिससे स्टॉक को सपोर्ट मिला है।

टेक्निकल चार्ट पर भी स्टॉक का मूवमेंट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ₹130 के पास मजबूत सपोर्ट और ₹145 के पास रेसिस्टेंस बन रहा है। अगर वॉल्यूम इसी तरह बना रहता है, तो आने वाले दिनों में स्टॉक ₹150 का स्तर भी टेस्ट कर सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jul 16, 2025