Q1 FY26 में दमदार नतीजे के बाद दौड़ पड़ा शेयर, ब्रोकरेज हाउस ने दी मिली-जुली राय

Q1 FY26 में दमदार नतीजे के बाद दौड़ पड़ा शेयर, ब्रोकरेज हाउस ने दी मिली-जुली राय

ICICI Lombard Share: ICICI Lombard ने मंगलवार को तिमाही नतीजे जारी किये थे। आज कंपनी के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 16, 2025 13:58 IST
ICICI Lombard General Insurance ने जून तिमाही (Q1 FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं।  शानदार तिमाही नतीजे के बाद कंपनी के शेयर में तेजी आई। आज सुबह कंपनी के शेयर 2 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। दोपहर 12.40 बजे कंपनी के शेयर (ICICI Lombard Share) 1.21 फीसदी की तेजी के साथ ₹2,027 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। 

बता दें कि इस साल अब तक ICICI Lombard के शेयरों ने लगभग 10% की तेजी दिखाई है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (ICICI Lombard Q1 Result)

चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 28.7% बढ़कर 747.08 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 580.37 करोड़ था। वहीं, कंपनी की कुल इनकम 13.6% बढ़कर 6,083.3 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 5,351.9 करोड़ थी।

कंपनी का ग्रॉस प्रीमियम 1.5% बढ़कर 8,052.5 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल ₹7,931 करोड़ था। वहीं, नेट प्रीमियम 4.7% बढ़कर 5,610.5 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 5,360.5 करोड़ रुपये था।

ब्रोकरेज हाउस ने दी प्रक्रिया

ब्रोकरेज हाउस Morgan Stanley ने ICICI Lombard पर "equal-weight" की रेटिंग बरकरार रखी है और शेयर का टारगेट प्राइस ₹1,885 प्रति शेयर कर दिया है। दूसरी ओर, मोतिलाल ओसवाल (MOFSL) ने इस स्टॉक पर "Buy" की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस ₹2,400 कर दिया। ब्रोकरेज का मानना है कि FY26 और FY27 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा।

मार्केट एनलिस्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि ICICI Lombard का शेयर 1,990 के ऊपर टिके रहने से ट्रेंड मजबूत बना हुआ है। अगर यह 2,111 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो 2,280–2,300 तक की तेजी देखी जा सकती है।

अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मीश्री के अनुसार ICICI Lombard ने ₹2,030 के स्तर पर 160 दिनों के लंबे कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट किया है और पिछले 20 दिनों से इस ब्रेकआउट के ऊपर मजबूती से कंसोलिडेट कर रहा है। यह हेल्दी कंसोलिडेशन स्टॉक को अगली तेजी के लिए नया मोमेंटम बनाने में मदद कर रहा है। प्राइस एक्शन अब भी पॉजिटिव बना हुआ है और ब्रेकआउट लेवल मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो यह दिखाता है कि खरीदार अब भी कंट्रोल में हैं। मौजूदा सेटअप के आधार पर शेयर में ₹2,185 तक की तेजी आ सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jul 16, 2025