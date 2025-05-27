scorecardresearch
दिल्ली में आए तूफान के बाद Airports मैनेज करने वाली कंपनी के शेयर फोकस में, Jefferies ने दिया नया टारगेट

हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) के टर्मिनल 1 पर तेज आंधी और भारी बारिश के दौरान छत का एक हिस्सा गिर गया। इस घटना के बाद एयरपोर्ट का संचालन करने वाला शेयर फोकस में है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 27, 2025 10:00 IST
GMR Airports Share
GMR Airports Share

हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) के टर्मिनल 1 पर तेज आंधी और भारी बारिश के दौरान छत का एक हिस्सा गिर गया। इस घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई, लेकिन देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट में सिक्योरिटी को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। IGI एयरपोर्ट का संचालन की जिम्मेदारी GMR ग्रुप की कंपनी DIAL के पास है।

सोमवर को कंपनी के शेयर लाल निशान पर बंद हुए थे। आज कंपनी के शेयर मे ंउतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी भी शेयर का प्राइस अपने 52-वीक लो से ऊपर है। 

24 मई की रात दिल्ली में करीब 80 मिमी बारिश और 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई आंधी ने IGI टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिरा दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, जिसमें छत गिरती दिखी और चारों ओर पानी ही पानी नजर आया। इस वजह से 49 फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा, जिनमें 17 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी थीं। GMR की कंपनी DIAL ने इसे एक "अप्रत्याशित" घटना बताते हुए कहा कि जल्द सुधार किए जाएंगे।

Jefferies ने क्यों बढ़ाया भरोसा?

इस बड़ी घटना के बावजूद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने GMR Airports पर भरोसा बनाए रखा है। उन्होंने कंपनी की रेटिंग ‘Buy’ पर बरकरार रखी है और शेयर का टारगेट प्राइस ₹92 से बढ़ाकर ₹100 कर दिया है। Jefferies का मानना है कि यह हादसा भले ही चिंता की बात हो, लेकिन कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर इसका असर नहीं होगा।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (GMR Airports Q4 Result)

GMR Airports का चौथी तिमाही का नतीजा शानदार रहा। कंपनी का EBITDA 24% बढ़कर ₹10.1 अरब तक पहुंच गया, जो कि अनुमान से भी ज्यादा था। वहीं, पैसेंजर ट्रैफिक में 10% की बढ़त और नॉन-एरोनॉटिकल रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ दिखी। 

GMR Airports Infrastructure Ltd भारत में एयरपोर्ट डेवलपमेंट की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। पहले इस कंपनी को GMR Infra के नाम से जान जाता था। कंपनी की DIAL में 74% हिस्सेदारी है और बाकी AAI के पास है। GMR का फोकस यात्रियों को बेहतर सर्विस देने पर है। उन्होंने एयरपोर्ट पर स्मार्ट कियोस्क, डिजिटल बोर्डिंग और मेट्रो कनेक्टिविटी जैसे कदम उठाए हैं। आने वाले समय में कंपनी इन सर्विस को एक्सपेंशन देने की प्लान बना रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
