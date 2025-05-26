Hexaware Technologies Share: हेक्सावेयर पर फिदा MOFSL, शेयर की रेटिंग के साथ बदल दिया टारगेट प्राइस

हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज (Hexaware Technologies) ने करीब चार साल बाद एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार में लौट आई है। कंपनी ने फरवरी 2025 में दोबारा शेयर लिस्टिंग की और अब यह फिर से निवेशकों के रडार पर आ गई है। खास बात ये है कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है और अब इसका रुझान निवेश के लिहाज से काफी पॉजिटिव माना जा रहा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हेक्सावेयर ने 2020 से 2024 के बीच हर साल औसतन 14% की ग्रोथ (CAGR) दर्ज की है। इस ग्रोथ की वजह कंपनी की मजबूत क्लाइंट पार्टनरशिप और उनकी अलग-अलग सर्विस की पेशकश रही है। कंपनी ने डिजाइन, डेटा, AI और BPO जैसे सेक्टर्स में तेजी से खुद को मजबूत किया है।

मोतीलाल ओसवाल ने दी 'BUY' रेटिंग

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने Hexaware पर ‘Buy’ की रेटिंग दी है और कंपनी के शेयर का टारगेट प्राइस ₹950 तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। अभी कंपनी का शेयर करीब ₹808 पर ट्रेड कर रहा है, यानी यहां से भी करीब 19% का अपसाइड दिखाया जा रहा है। फर्म ने उम्मीद जताई है कि कंपनी 2024 से 2026 तक 12.2% की USD रेवेन्यू ग्रोथ बनाए रखेगी, जो कि टियर-1 कंपनियों के औसत 4.1% से कहीं बेहतर है।

Hexaware की "लैंड, रैंप और एक्सपैंड" स्ट्रैटेजी ने कंपनी को बड़े और मिडल ग्राहकों के बीच मजबूत पकड़ बनाने में मदद की है। जहां बड़े क्लाइंट्स में चुनौतियां थीं, वहीं मिड और स्मॉल क्लाइंट्स में 13-17% CAGR की ग्रोथ देखी गई है। इसके चलते कंपनी का समग्र पोर्टफोलियो मजबूत बना है।

AI और डेटा सर्विस सेक्टर कंपनी के लिए सबसे तेजी से बढ़ता हिस्सा बन गया है। हेक्सावेयर ने Softcrylic जैसे टेकओवर किए हैं, जिससे इसकी डेटा कैपेबिलिटी और ज्यादा मजबूत हुई है। यही वजह है कि मार्केट में मंदी और खर्च में कटौती के बावजूद कंपनी की ग्रोथ बरकरार है।

फरवरी 2025 में जब कंपनी ने शेयर बाजार में दोबारा एंट्री ली, तो IPO प्राइस ₹708 था। अब यह शेयर ₹808 तक पहुंच चुका है, यानी 14% की ग्रोथ दिखा चुका है। हालांकि यह अभी भी 52-सप्ताह के हाई ₹850 से थोड़ा नीचे है। यानी अभी भी इसमें ऊपर जाने की काफी गुंजाइश है।