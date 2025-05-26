Amazon पर कपड़े, अब शेयर बाजार में एंट्री; SBC Exports की सब्सिडियरी Mauji Trip का IPO जल्द

कपड़े बनाने वाली जानी-मानी कंपनी एसबीसी एक्सपोर्ट्स (SBC Exports) अब अपना बिजनेस और बड़ा करने जा रही है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसकी ट्रैवल और टूर से जुड़ी सहायक कंपनी मौजी ट्रिप लिमिटेड (Mauji Trip Ltd.) का जल्द ही IPO (Initial Public Offering) यानी शेयर बाजार में लिस्टिंग की जाएगी। यह आईपीओ वित्त वर्ष 2025-26 में लाया जाएगा। कंपनी के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

एसबीसी एक्सपोर्ट्स ने कहा है कि इस IPO का मकसद मौजी ट्रिप लिमिटेड के लिए नई पूंजी जुटाना है। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी के भविष्य के प्लान्स, जैसे बिजनेस को फैलाना, टेक्नोलॉजी में निवेश और ब्रांड को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

फिलहाल इस IPO के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। अभी ये नहीं बताया गया है कि इश्यू कितना बड़ा होगा, यानी कितने करोड़ रुपये का IPO होगा। इसके लिए सभी जरूरी कानूनी मंज़ूरियां लेना बाकी है। बाजार नियामक SEBI के पास भी अभी तक कोई ड्राफ्ट पेपर दाखिल नहीं किया गया है।

मौजी ट्रिप के बारे में

मौजी ट्रिप एक ट्रैवल और टूर से जुड़ी कंपनी है। यह ट्रैवल की प्लानिंग, टिकट बुकिंग, होटल रुकने की सुविधा और ट्रिप पैकेज जैसी सर्विस देती है। यह कंपनी एसबीसी एक्सपोर्ट्स की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है।

एसबीसी एक्सपोर्ट्स ने बीते वित्त वर्ष 2024-25 में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने 300.04 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया है, जो पिछले साल के मुकाबले 43.28% ज्यादा है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट 41.52% बढ़कर 13.36 करोड़ रुपये हो गया है।

कंपनी ने अपने कपड़े अब अमेजन इंडिया (Amaozon India) पर बेचना शुरू कर दिया है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट (Flipkart), मिंत्रा (Myntra) और मीशो (Meesho) जैसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के साथ भी बातचीत चल रही है।

मौजी ट्रिप का IPO लाने से कंपनी को नया पैसा मिलेगा, जिससे वह अपनी सर्विस और नेटवर्क को और मजबूत कर पाएगी। वहीं जिन लोगों को ट्रैवल सेक्टर में निवेश करने का शौक है, उनके लिए यह IPO एक अच्छा मौका बन सकता है। इसके अलावा एसबीसी एक्सपोर्ट्स की मार्केट में पकड़ और ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी।