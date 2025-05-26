scorecardresearch
Dividend Stock: रेलवे कंपनी ने तिमाही नतीजे के साथ किया डिविडेंड का एलान, चेक करें- RECORD DATE

Railway Stock: शेयर बाजार में कमाई का मौका जारी है। हाल ही में रेलवे कंपनी Jupiter Wagons ने डिविडेंड का एलान किया था। अब कंपनी ने डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट की जानकारी दे दी है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 26, 2025 15:23 IST
Dividend Stock
Dividend Stock

रेलवे के लिए वैगन और दूसरे जरूरी सामान बनाने वाली कंपनी Jupiter Wagons ने अपने शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड का गिफ्ट दिया है। कंपनी ने कारोबारी साल 2025-26 के लिए डिविडेंड देने का एलान किया है। आज यानी 26 मई 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इस फैसले के बाद अब कंपनी के शेयरहोल्डर्स को सीधा फायदा मिलेगा। कंपनी ने डिविडेंड के साथ रिकॉर्ड डेट की भी जानकारी दी है। 

advertisement

आज Jupiter Wagons का शेयर करीब 1.25% की तेजी के साथ ₹401 के पार ट्रेड करता नजर आया। कंपनी का मार्केट कैप इस समय करीब ₹17,000 करोड़ है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में 9.5% की तेजी देखने को मिली है।

कितना मिलेगा डिविडेंड (Jupiter Wagons Dividend)

Jupiter Wagons ने बताया है कि वह अपने शेयरहोल्डर्स को ₹1 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देगी। यह डिविडेंड ₹10 के फेस वैल्यू वाले शेयर पर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 100 शेयर हैं, तो उसे कुल ₹100 का डिविडेंड मिलेगा।

कब मिलेगा डिविडेंड (Jupiter Wagons Dividend Record Date)

डिविडेंड पाने के लिए जरूरी है कि निवेशक 30 मई 2025 (गुरुवार) तक कंपनी के शेयर अपने डीमैट अकाउंट में रखें। कंपनी ने 30 मई 2025 रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है। अगर शेयरहोल्डर के पास 30 मई तक कंपनी का शेयर रहेगा तो ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा। कंपनी ने कहा है कि वह 24 जून 2025 तक डिविडेंड निवेशकों के खाते में भेज देगी।

कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे रहे? (Jupiter Wagons Q4 Result)

Jupiter Wagons ने जनवरी से मार्च 2025 के तिमाही नतीजे का एलान किया। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी के मुनाफे थोड़ा घटा है। मार्च तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ₹103 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹105 करोड़ था। वहीं, रेवेन्यू भी घटकर ₹1,045 करोड़ रहा, जबकि पहले यह ₹1,115 करोड़ था।

लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी का EBITDA बढ़कर ₹154 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹148 करोड़ था। EBITDA मार्जिन भी बढ़कर 14.7% हो गया, जबकि पहले यह 13.3% थाय़
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
May 26, 2025