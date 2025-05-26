Ashok Leyland Share: Q4 रिजल्ट के बाद फोकस में ऑटो स्टॉक, ब्रोकरेज ने बताया शेयर खरीदें या नहीं

Ashok Leyland Share Price: ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी अशोक लीलैंड वे चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये। इन नतीजों के बाद कंपनी के शेयर फोकस में आ गए। ऑटो शेयर पर ब्रोकरेज ने भी रिपोर्ट जारी किया है।

आज कंपनी के शेयर उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहा है। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 0.83 फीसदी गिरकर ₹237.60 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (Ashok Leyland Q4 Result)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कारोबारी साल के चौथी तिमाही में कंपनी का सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट 38.4 फीसदी बढ़कर ₹1,246 करोड़ रहा। कंपनी के EBITDA में 5.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। चौथी तिमाही में कंपनी की इनकम 11.906 करोड़ रुपये रही।

क्या है ब्रोकरेज की राय (Ashok Leyland Share Price Target)

ब्रोकरेज फर्म HSBC ने कंपनी के स्टॉक की रेटिंग डाउनग्रेड करके 'HOLD' दिया। हालांकि, स्टॉक का टारगेट बढ़ाकर ₹260 कर दिया।

वहीं, ब्रोकरेP CITI ने शेयर को 'BUY' रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 290 रुपये कर दिया। इसी तरह जानी-मानी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने शेयर को खरीदने की सलाह दी है। वहीं स्टॉक का टारगेट प्राइस 270 रुपये कर दिया है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Ashok Leyland Share Performance)

अशोक लीलैंड के शेयर का 52-वीक हाई ₹264.70 है। वहीं, स्टॉक ने 7 अप्रैल 2025 को ₹190.40 के 52-वीक लो लेवल को टच किया। बता दें कि बीएसई की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 69,830.62 करोड़ रुपये है।

स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो BSE Analytics के अनुसार पिछले एक महीने में शेयर में 5.76 फीसदी की बढ़त हुई है। वहीं, YTD के आधार पर साल 2025 में अभी तरक शेयर में 6.80 फीसदी की तेजी आई है। इसी तरह शेयर ने एक साल में 13 फीसदी का रिटर्न दिया है।

वहीं, तीन साल में स्टॉक ने 73 फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि, शेयर ने पांच साल में 168 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।





