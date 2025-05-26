scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारRadico Khaitan के शेयर पर रखें नजर, MOFSL ने बढ़ा दिया टारगेट प्राइस

Radico Khaitan के शेयर पर रखें नजर, MOFSL ने बढ़ा दिया टारगेट प्राइस

Radico Khaitan Share: शेयर बाजार के निवेशकों को शराब बनाने वाली कंपनी Radico Khaitan के शेयरों पर फोकस रखना चाहिए। MOFSL ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 26, 2025 11:00 IST
Radico has shown resilience with a 15% revenue growth from FY19-25, driven by a 12% compound annual growth rate (CAGR) in Indian Made Foreign Liquor (IMFL) and a 23% CAGR in non-IMFL segments.
Radico has shown resilience with a 15% revenue growth from FY19-25, driven by a 12% compound annual growth rate (CAGR) in Indian Made Foreign Liquor (IMFL) and a 23% CAGR in non-IMFL segments.

Brokerage Report: मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस (MOFSL) ने Radico Khaitan के शेयर पर रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के बाद निवेशकों स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। 

आज Radico Khaitan के शेयर (Radico Khaitan Share) करीब 1 फीसदी की बढ़त के साथ ₹2,491 प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए। 

क्या है ब्रोकरेज की राय (MOFSL Report on Radico Khaitan)

MOFSL की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के शेयर में तेजी आ सकती है। ऐसे में ब्रोकरेज ने शेयर को खरीदने की सलाह दी है। मोतिलाल ने स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹3000 कर दिया है। यह मौजूदा प्राइस से 22 फीसदी की तेजी की ओर संकेत कर रहे हैं। 

फर्म ने कहा कि कंपनी में डबल-डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बता दें कि हाल ही में Radico Khaitan ने प्रीमियम ब्रांड्स जैसे SANGAM के इनपुट कॉस्ट को कम किया है। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Radico Khaitan Share Performance) 

Radico Khaitan शेयर का 52-वीक हाई ₹2,666 और 52-वीक लो ₹1,428.95 है। BSE Analytics के मुताबिक बीते 3 महीने में स्टॉक 21 फीसदी चढ़ा है। वहीं, साल 2025 में अभी तक शेयर में 3 फीसदी की गिरावट आई है।

एक साल में शेयर ने 50 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन साल में शेयर ने 200 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसी तरह स्टॉक ने पांच साल में 600 फीसदी से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप बीएसई की वेबसाइट के मुताबिक ₹33,198.31 करोड़ है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 26, 2025