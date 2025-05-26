Radico Khaitan के शेयर पर रखें नजर, MOFSL ने बढ़ा दिया टारगेट प्राइस

Brokerage Report: मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस (MOFSL) ने Radico Khaitan के शेयर पर रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के बाद निवेशकों स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए।

आज Radico Khaitan के शेयर (Radico Khaitan Share) करीब 1 फीसदी की बढ़त के साथ ₹2,491 प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्या है ब्रोकरेज की राय (MOFSL Report on Radico Khaitan)

MOFSL की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के शेयर में तेजी आ सकती है। ऐसे में ब्रोकरेज ने शेयर को खरीदने की सलाह दी है। मोतिलाल ने स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹3000 कर दिया है। यह मौजूदा प्राइस से 22 फीसदी की तेजी की ओर संकेत कर रहे हैं।

फर्म ने कहा कि कंपनी में डबल-डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बता दें कि हाल ही में Radico Khaitan ने प्रीमियम ब्रांड्स जैसे SANGAM के इनपुट कॉस्ट को कम किया है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Radico Khaitan Share Performance)

Radico Khaitan शेयर का 52-वीक हाई ₹2,666 और 52-वीक लो ₹1,428.95 है। BSE Analytics के मुताबिक बीते 3 महीने में स्टॉक 21 फीसदी चढ़ा है। वहीं, साल 2025 में अभी तक शेयर में 3 फीसदी की गिरावट आई है।

एक साल में शेयर ने 50 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन साल में शेयर ने 200 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसी तरह स्टॉक ने पांच साल में 600 फीसदी से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप बीएसई की वेबसाइट के मुताबिक ₹33,198.31 करोड़ है।