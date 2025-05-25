Anil Ambani Share: Reliance Power, Infra और Home Finance में आई उछाल,अनिल अंबानी के शेयरों में बंपर तेजी

Anil Ambani Share: 23 मई 2025 (शुक्रवार) को शेयर बाजार (Stock Market) में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इस तेजी का फायदा कई कंपनियों को मिला। इन कंपनियों में अनिल अंबानी (Anil Ambani) की तीनों कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली है।

रिलायंस पावर (Reliance Power), रिलायंस होम फाइनेंस (Reliance Home Finance) और रिलायंस इंफ्रा (Reliance Infra) के शेयर शुक्रवार को शानदार बढ़त के साथ बंद हुए हैं।

शुक्रवार को रिलायंस पावर में 16.48%, रिलायंस होम फाइनेंस में 10% और रिलायंस इंफ्रा में 8% की तेजी देखने को मिली। वहीं, ट्रेडिंग के दौरान कंपनियों के शेयर 19% तक चढ़ गए।

रिलायंस होम फाइनेंस (Reliance Home Finance Share)

रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा। इसके बाद स्टॉक का प्राइस 3.63 रुपये पर क्लोज हुए। शेयर में आई तेजी की वजह तिमाही नतीजे (Reliance Home Finance Q4 Result) हैं। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे चौथी तिमाही में 24.17 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ, जबकि पिछले साल कंपनी को 3.55 करोड़ का घाटा हुआ था।

हालांकि कंपनी अभी दिवालिया प्रोसेस (Bankruptcy Process) से गुजर रही है। कंपनी का मार्केट कैप (Market Cap) सिर्फ 175 करोड़ रुपये है।

रिलायंस होम फाइनेंस में LIC (Life Insurance Corporation) की मार्च 2025 तक 4.5% हिस्सेदारी है। LIC की मौजूदगी (LIC Stake in Reliance Home Finance) निवेशकों को भरोसा देती है। हालांकि, कंपनी की कमजोर हालत इस हिस्सेदारी की वैल्यू (Value) को नुकसान पहुंचा सकती है।

रिलायंस पावर को मिला बड़ा प्रोजेक्ट (Reliance Power Share)

रिलायंस पावर को भूटान के साथ एक 2000 करोड़ रुपये (Reliance Power Bhutan Project Deal)

का ज्वाइंट वेन्च्योर प्रोजेक्ट (Bhutan Joint Venture) मिला है। इसके साथ ही कंपनी ने 20 मई को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) और बसेरा होम को 43.89 करोड़ रुपये के प्रेफरेंशियल शेयर (Preferential Shares) अलॉट किए।

इस खबर के बाद शेयर में उछाल आया। कंपनी के शेयर 51.94 रुपये पर बंद हुआ। बीते 6 महीने में इस शेयर में करीब 50% की तेजी आई है।

रिलायंस इंफ्रा की नई इंटरनेशनल डील (Reliance Infra Share)

रिलायंस इंफ्रा की प्रमोटेड कंपनी रिलायंस डिफेंस (Reliance Defence) ने जर्मन कंपनी राइनमेटल AG (Rheinmetall AG) के साथ गोला-बारूद बनाने की साझेदारी (Reliance Infra Rheinmetall Deal) की है।

यह कंपनी पहले ही डसॉल्ट एविएशन (Dassault Aviation) और थेल्स ग्रुप (Thales Group) से पार्टनरशिप कर चुकी है। शुक्रवार को रिलायंस इंफ्रा का शेयर 8.5% बढ़कर 307.50 रुपये पर बंद हुआ।

क्या है एक्सपर्ट की राय (Expert Advice on Anil Ambani Stocks)

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि इन शेयरों में आई तेजी शॉर्ट टर्म (Short Term Rally) हो सकती है। इन कंपनियों की फाइनेंशियल स्थिति कमजोर है। ऐसे में यह शेयर रिस्की माने जाते हैं। ऐसे में निवेशकों को इन शेयरों में निवेश करने से पहले सोच-समझकर फैसला लेना जरूरी है, क्योंकि इनमें निवेशक की वेल्थ भी डूब सकती है।