Tata Share: ₹100 से कम वाले टाटा शेयर में तूफानी तेजी, बाजार खुलते ही 10% भागा स्टॉक

Tata Group Share: आज शेयर बाजार में हो रही बिकवाली के बीच टाटा ग्रुप की Tata Teleservices के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस स्टॉक की कीनत 100 रुपये से कम है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 22, 2025 12:19 IST
Tata Stock

आज शेयर बाजार सुस्त कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में खुले और थोड़ी देर बाद 1% तक टूट गए। सेंसेक्स 80,850 के आसपास पहुंच गया, जबकि निफ्टी 24,600 के करीब आ गया। 

शेयर बाजार में गिरावट के बीच टाटा ग्रुप (Tata Group) की कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (Tata Teleservices Maharashtra Ltd) के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आज शुरुआती कारोबार में कंपनी के स्टॉक में लगभग 10 फीसदी की तेजी आ गई। पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी बुधवार को कंपनी के शेयर (Tata Teleservices Maharashtra Ltd Share) में 18% की तेजी देखी गई थी। इसका मतलब है कि इस स्टॉक ने दो दिन में ही 28% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया।

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (Tata Teleservices Maharashtra Ltd Share Price) 11.35 फीसदी की तेजी के साथ ₹76.93 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। 

शेयर में क्यों आई तेजी

शेयर में आई तेजी की सबसे बड़ी वजह एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स (Tata Sons) फ्रेश कैपिटल डाल सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा टेलीसर्विसेज पर 19,256 करोड़ रुपये का AGR (Adjusted Gross Revenue) और अन्य देनदारियों का बकाया है।

ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि टाटा सन्स इस कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए इसमें पैसा लगाएगी। इस खबर के बाद स्टॉक में तेजी आ गई।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने AGR बकाया पर छूट की याचिका खारिज कर दी थी। इसे टाटा टेलीसर्विसेज, वोडाफोन आइडिया (Vodafone-Idea) और एयरटेल (Airtel) ने मिलकर दाखिल किया था। अदालत ने इनकी दलीलों को गलत बताते हुए साफ कहा कि सभी कंपनियों को तय बकाया चुकाना होगा।

इस फैसले के बाद टाटा टेलीसर्विसेज पर वित्तीय दबाव और बढ़ गया। लेकिन, टाटा सन्स के सपोर्ट की खबर ने निवेशकों को उम्मीद दे दी है कि यह कंपनी जल्द मुश्किलों से बाहर निकल सकती है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Tata Teleservices Maharashtra Ltd Share Performance)

स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर ने पिछले एक महीने में 25.64 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, YTD के आधार पर साल 2025 में अभी तक स्टॉक में 0.61 की मामूली गिरावट आई है।

सालभर में शेयर में 0.51 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि, शेयर ने पांच साल में 2795.49 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि टाटा कंपनी के बाकी स्टॉक की तरह इस शेयर ने भी निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
