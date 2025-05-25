Dividend Stock: PSU एनर्जी कंपनी ने दिया तोहफा, शानदार तिमाही नतीजों के बाद डिविडेंड का किया एलान

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDividend Stock: PSU एनर्जी कंपनी ने दिया तोहफा, शानदार तिमाही नतीजों के बाद डिविडेंड का किया एलान

NTPC Dividend: NTPC ने पिछले कारोबारी साल की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। कंपनी ने शानदार तिमाही नतीजे के साथ डिविडेंड का एलान किया है। आर्टिकल में डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 25, 2025 13:52 IST
NTPC Dividend
NTPC Dividend

भारत की सरकारी बिजली कंपनी NTPC Ltd ने 24 मई 2025 (शनिवार) को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (Q4 FY25) के जबरदस्त नतीजे जारी किए। कंपनी ने बताया कि इस तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 22% बढ़कर 7897.14 करोड़ रुपये हो गया।

कितनी है शेयर प्राइस (NTPC Share Price)

NTPC के शेयर (NTPC Share Price) शुक्रवार को 1 फीसदी की बढ़त के साथ 344.60 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। एनटीपीसी का कुल मार्केट कैप (Market Capitalisation) 3.34 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। 26 मई 2025 यानी कल एनटीपीसी के शेयर (NTPC Share ) फोकस में रहेंगे। 

कैसा रहा कंपनी की परफॉर्मेंस (NTPC Q4 Result)

NTPC ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि चौथी तिमाही में कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 4.4% बढ़कर 49,833.70 करोड़ रुपये रही। वहीं, EBITDA भी बढ़कर 14,754.05 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि कंपनी का EBITDA मार्जिन थोड़ा गिरकर 29.6% हो गया, जो पिछले साल 29.8% था।

FY25 में कंपनी का कुल मुनाफा बढ़कर 23,953.15 करोड़ रुपये हो गया। पूरे साल की ऑपरेटिंग इनकम भी बढ़कर 1,88,138.06 करोड़ रुपये हो गई।

कंपनी ने किया डिविडेंड का एलान (NTPC Dividend)

NTPC ने अपने निवेशकों को 3.30 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड (Final Dividend) देने का एलान किया है। इससे पहले कंपनी नवंबर और फरवरी में 2.50 रुपये प्रति शेयर का दो बार इंटरिम डिविडेंड भी दे चुकी है। कंपनी ने अभी डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट (NTPC Dividend Record Date) का एलान नहीं किया है। उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही रिकॉर्ड डेट का एलान करेगी।

कंपनी का न्यूकिलर प्लान (NTPC Nuclear Plans)

NTPC अब न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में तेजी से कदम बढ़ा रही है। कंपनी का गोल है कि वह इस सेक्टर में साल 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी पूरा करेगा। इसके लिए कंपनी ने 30 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने का प्लान बनाया है।

NTPC ने राजस्थान की माही बांसवाड़ा प्रोजेक्ट में 700-700 मेगावाट के चार रिएक्टर लगाने की प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही NTPC ने जनवरी 2025 में NTPC Nuclear Energy Corporation Limited नाम से अपनी न्यूक्लियर सब्सिडियरी भी लॉन्च कर दी है।

कंपनी ने बताया कि वह यूपी, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 28 लोकेशनों की पहचान कर ली है। एमपी और छत्तीसगढ़ सरकारों के साथ MoU भी साइन हो चुका है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 25, 2025