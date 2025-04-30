Multibagger बनने को तैयार ये Small-Cap शेयर, MOFSL ने कहा 1 साल में देगा 75% का तगड़ा रिटर्न

Brokerage Report: ब्रोकरेज फर्म मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस (MOFSL) ने हाल ही में स्मॉलकैप-स्टॉक Blue Jet Healthcare जारी की है। रिपोर्ट के अनुसाल हेल्थ सेक्टर के इस शेयर में तेजी आने वाली है।ब्रोकरेज ने कहा कि यह शेयर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है।

MOFSL की रिपोर्ट जारी होने के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर (Blue Jet Healthcare Share) इंट्रा-डे में 6 फीसदी की तेजी के साथ ₹729.25 प्रति शेयर पहुंच गया। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (Blue Jet Healthcare Share Price) 3.82 फीसदी की तेजी के साथ ₹711.60 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

MOFSL ने सेट किया टारगेट

MOFSL ने Blue Jet Healthcare के शेयर को BUY रेटिंग दी है। इस शेयर का टारगेट प्राइस ( Blue Jet Healthcare Share Price Target) ₹865 सेट किया गया है जो वर्तमान कीमत से करीब 25 फीसदी की तेजी को दर्शाता है।

ब्रोकरेज फर्म ने अपने नोट में कहा कि कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में तेजी देखने को मिली है। कंपनी हेल्थकेयर इंडस्ट्री में बदलाव रहा है। कंपनी R&D में इन्वेस्ट कर रही है।

मोतिलाल ओसवाल के मुताबिक वैल्यूएशन के हिसाब से यह शेयर फिलहाल फिस्कल ईयर 2027 के अनुमानित EPS (अर्निंग पर शेयर) ₹24.7 के आधार पर लगभग 28 गुना के PE रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, FY27 के EV/EBITDA के हिसाब से इसकी वैल्यू लगभग 20 गुना आंकी गई है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Blue Jet Healthcare Share Performance)

Blue Jet Healthcare शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्टॉक ने निवेशकों को सालभर में 75 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 1 नवंबर 2023 को लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग के बाद से कंपनी के स्टॉक में तेजी आई है। वर्तमान में शेयर अपने इश्यू प्राइस से 98.5 फीसदी चढ़ गया है। शेयर का 52-वीक हाई ₹968.75 और 52-वीक लो ₹346.70 है।