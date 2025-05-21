Top Dividend Stocks: ITC, NMDC से लेकर Vedanta तक, देखें साल 2025 की सबसे बड़ी डिविडेंड कंपनी

जब शेयर बाजार (Share Market) में गिरावट आती है तब भी कुछ कंपनियां अपने निवेशकों को कमाई का मौका देती हैं। कंपनियां निवेशकों को डिविडेंड (Dividend) के रूप में तोहफा देती हैं।

डिविडेंड से निवेशकों को फायदा होता है। डिविडेंड एक तरह का ब्याज है दो शेयर पर मिलता है। हमने आपके लिए सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियों की लिस्ट तैयार की है। आइए, जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन-कौन सी कंपनी शामिल हैं

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इन कंपनी ने दिया सबसे ज्यादा डिविडेंड

अगर साल 2025 की बात करें तो इस साल वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd.) ने सबसे ज्यादा 10.87% डिविडेंड दिया है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc) ने 3%, और कोल इंडिया (Coal India) ने 5.25% का डिविडेंड दिया है। ये तीनों कंपनियां लगातार अच्छे डिविडेंड के लिए जानी जाती हैं।

इसके अलावा Gujarat Pipavav Port ने 3.1% डिविडेंड दिया है। वहीं, HCL Technologies ने 3.2% और ITC ने 3.2% डिविडेंड दिया है।

अगर स्मॉल-कैप कंपनियों की बात करें तो Fortis Malar Hospitals ने 91.29%, Taparia Tools ने 19.96%, और Multibase India ने 25% डिविडेंड दिया है। हालांकि स्मॉल कंपनियों में रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है।

IGL, NALCO और NMDC जैसी मिडकैप कंपनियों का डिविडेंड यील्ड लगभग 5% रहा है। ये कंपनियां अभी अपने 52 हफ्तों के हाई लेवल से 20–40% नीचे ट्रेड कर रही हैं, जिससे लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए इसमें एंट्री का मौका हो सकता है।

पिछले 5 साल में लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनियां

साल 2020 से साल 2024 के बीच इन कंपनियों ने निवेशकों को हर साल शानदार डिविडेंड दिया है-

Coal India Ltd ने पांच साल में 7 से 8% का डिविडेंड दिया है।



मेटल और माइनिंग सेक्टर की जानी मानी कंपनी Vedanta Ltd ने 10 से 13% का डिविडेंड दिया है।



एनर्जी सेक्टर की Power Grid कंपनी ने पांच साल में 6 से 7% का डिविडेंड दिया है।



ऑयल एंड गैस सेक्टर की बड़ी कंपनी IOC ने पांच साल में 7 से 10% का डिविडेंड दिया है।



मेटल कंपनी Hindustan Zinc ने पिछले पांच साल में 5–6% का डिविडेंड दिया है।



NTPC Ltd ने भी पिछले पांच साल में निवेशकों को 5 से 6% का लाभांश दिया है।



पिछले पांच साल में BPCL ने 6 से 8% का डिविडेंड दिया है।



FMCG सेक्टर की बड़ी कंपनी ITC ने निवेशकों को पांच साल में 4 से 5% का डिविडेंड दिया है।



NMDC ने निवेशकों को पिछले पांच साल में 4 से 5% का डिविडेंड दिया है।



फाइनेंशियल सर्विसेस की कंपनी REC/PFC ने 5 से 6% का डिविडेंड दिया है।

ध्यान रखें कि सिर्फ High Dividend Yield देखकर किसी कंपनी में पैसा लगाना सही नहीं होता। जैसे Vedanta 10–13% तक डिविडेंड देती है, लेकिन शेयर में स्थिरता की कमी देखी गई है। वहीं Coal India लगातार अच्छा डिविडेंड देती है और रिटेल निवेशकों की पसंद बनी हुई है।

advertisement

डिविडेंड क्या है? (What is Dividend?)

डिविडेंड (Dividend) यानी लाभांश कंपनी के मुनाफे का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को देती है। यह पैसा एक तरह से शेयरधारकों को उनके निवेश पर मिलने वाला इनाम होता है। जब कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है तब वह निवेशकों को डिविडेंड देती है।