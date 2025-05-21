Share Market Today: Nifty फिर 25,000 के करीब,क्या शेयर बाजार में फिर लौट आया बुल रन?

भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। मंगलवार की भारी गिरावट के बाद बाजार ने आज मजबूती के साथ शुरुआत की और सुबह 10:18 बजे तक सेंसेक्स (Sensex) 687 अंक चढ़कर 81,874 पर और निफ्टी (Nifty 50) 214 अंक की तेजी के साथ 24,898 के स्तर पर पहुंच गया।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

बाजार में यह उछाल ऐसे समय पर आया है जब ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिका और जापान में बॉन्ड यील्ड (Bond Yield) में उछाल और अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग (US Credit Rating) में गिरावट जैसी खबरें निवेशकों के मन में चिंता पैदा कर रही हैं। इसके बावजूद भारतीय निवेशक बाजार में भरोसा दिखा रहे हैं।

क्यों दिख रही है बाजार में तेजी?

विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही में मिडकैप और स्मॉलकैप (Midcap & Smallcap) स्टॉक्स में भारी गिरावट हुई थी। इससे अब उनमें खरीदारी (Buying Opportunity) का अच्छा मौका दिख रहा है। प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य गग्गर के अनुसार, निफ्टी (Nifty Trendline Support) अभी एक मजबूत ट्रेंडलाइन सपोर्ट पर बना हुआ है और इसमें बुलिश रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं।

मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs Selling) ने करीब 10,000 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, लेकिन इसके बावजूद घरेलू निवेशकों ने बाजार में मजबूती बनाए रखी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी भी घरेलू आर्थिक स्थिति (Domestic Economic Outlook) पॉजिटिव है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमुख वीके विजयकुमार का कहना है कि भले ही एफआईआईज की बिकवाली ने झटका दिया हो, लेकिन कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजे (Quarterly Results), कम होती महंगाई (Inflation Control) और आरबीआई की तरफ से संभावित ब्याज दर कटौती (RBI Rate Cut) जैसे फैक्टर बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं।

किन स्तरों पर है नजर?

टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 24,900 का लेवल जरूरी है, जबकि नीचे की तरफ 24,535 का सपोर्ट बना हुआ है। बैंक निफ्टी (Bank Nifty) में 55,700 पर रेजिस्टेंस और 54,550 पर सपोर्ट है।

क्या आगे भी रहेगा बाजार में जोश?

भले ही आज बाजार में तेजी दिखी हो, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब से बाजार स्टॉक-स्पेसिफिक (Stock Specific Rally) हो सकता है। क्योंकि फिलहाल कोई नया बड़ा ट्रिगर नहीं दिख रहा है और ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता बनी हुई है।