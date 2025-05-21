Tejas Network Share Price: बड़े ऑर्डर की खबर के बाद दौड़़ पड़ा Tata की सपोर्ट वाली कंपनी के शेयर, स्टॉक में आई 4% की तेजी

Tejas Network Share: टाटा ग्रुप (Tata Group) की सपोर्ट वाली तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड को 18,685 साइटों पर 4 जी मोबाइल नेटवर्क की सप्लाई, स्थापना और रखरखाव के लिए 1,525.53 करोड़ रुपये का एड-ऑन परचेज ऑर्डर मिला है

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 16 अगस्त, 2023 के संचार और BSNL 4जी प्रोजेक्ट के लिए माल और सर्विस के सप्लाई के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) और तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड के बीच एग्रीमेंट हुआ था। TCS ने कंपनी को सूचित किया है कि उसे 18,685 साइटों पर 4जी मोबाइल नेटवर्क की सप्लाई, तैनाती और रखरखाव के लिए बीएसएनएल से अतिरिक्त अग्रिम खरीद ऑर्डर मिला है।

इस तैनाती के लिए तेजस से टीसीएस को रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) और अन्य उपकरणों की सप्लाई का मूल्य लगभग 1525.53 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। इसके लिए परचेस ऑर्डर टीसीएस द्वारा कंपनी को समय पर जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि, इसके लिए कंपनी को डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा।

तेजस नेटवर्क स्टॉक (Tejas Network Share) 4.17 प्रतिशत उछलकर 753.85 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पिछली बार शेयर में 3.62 प्रतिशत बढ़कर 749.85 रुपये पर देखा गया था। साल 2025 में अब तक 36.48 प्रतिशत गिर चुका है।

टेक्नीकल रूप से यह शेयर 5-दिन और 10-दिन के सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से ऊपर कारोबार करता है। वहीं, 20-दिन, 30-, 50-, 100-, 150-दिन और 200-दिन के एसएमए से कम है। इसका 14-दिन का आरएसआई 50.49 पर आया। 30 से नीचे के लेवल को ओवरसोल्ड और 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है।

स्टॉक का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) रेश्यो 19.73 है, जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 3.55 है। ट्रेंडलाइन डेटा के अनुसार, तेजस नेटवर्क्स का एक साल का बीटा 1.6 है, जो भारी उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

तेजस नेटवर्क ऑप्टिकल और डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट बनाती है। यह 75 से ज्यादा देशों में कम्यूनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को उच्च-प्रदर्शन और लागत-प्रतिस्पर्धी नेटवर्किंग उत्पादों को डिजाइन, विकसित और बेचती है। मार्च 2025 तक प्रमोटरों के पास कंपनी में 53.83 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।