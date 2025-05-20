आज एक बार फिर से Protean eGov Technologies Ltd के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। दरअसल कंपनी ने हाल ही में अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे आयकर विभाग ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट को डिजाइन और विकसित करने के लिए उसे शॉर्टलिस्ट नहीं किया है, जिसके बाद मंगलवार को ट्रेडिंग सत्र के दौरान प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में गिरावट जारी रही।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Protean eGov Technologies Share

कंपनी ने आयकर विभाग वाली जानकारी रविवार को दी थी जिसके बाद सोमवार को स्टॉक में 20 प्रतिशत का लोअर सर्किट लगा था और शेयर 20 प्रतिशत की गिरकर 1,143.05 रुपये पर आ गया था। आज यानी मंगलवार को भी शेयर में 14 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 981.55 रुपये पर आ गया, लेकिन अंत में यह 8.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1048.65 रुपये पर आ गया। दो दिनों में शेयर में 27 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 4,250 करोड़ से थोड़ा अधिक है।

प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज ने खुलासा किया है कि वह अब भारत सरकार की पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए दावेदारी में नहीं है, क्योंकि उसे आरएफपी दौड़ से बाहर कर दिया गया है। सरकार 1,440 करोड़ रुपये के बजट के साथ पैन 2.0 के तहत पैन/टैन सेवाओं में सुधार की योजना बना रही है।

इक्विरस सिक्योरिटीज ने कहा कि पहले के भरोसे के बावजूद, प्रोटीन अब पूरी तरह से दौड़ से बाहर हो गया है। ब्रोकरेज ने कहा कि यह एक निगेटिव पहलू है, क्योंकि पैन सेवाएं कंपनी के राजस्व में 50 प्रतिशत का योगदान देती हैं। हालांकि वित्त वर्ष 26 में इसका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन हमें अगले 2-3 वर्षों में रेवेन्यू 75-100 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद है।

Protean eGov Technologies Share Price Target

मौजूदा जोखिमों का हवाला देते हुए, ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 27 के PAT अनुमानों में 58 प्रतिशत की कटौती की है और 900 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ SELL कॉल दिया है।

नवंबर 2023 में लिस्ट हुई कंपनी, प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज ने अपने शेयर 792 रुपये प्रति शेयर पर बेचकर आईपीओ के माध्यम से कुल 490.33 करोड़ रुपये जुटाए थे। शेयर का 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 2,225 रुपये है लेकिन वर्तमान में यह उन स्तरों से 53 प्रतिशत नीचे है। हालांकि, यह अपने आईपीओ प्राइस से 33 प्रतिशत ऊपर है।

रमेश दमानी के पास कितनी हिस्सेदारी?

दिग्गज दलाल स्ट्रीट निवेशक रमेश दमानी के पास 31 मार्च, 2025 तक कंपनी में 4,26,069 इक्विटी शेयर या 1.05 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। रमेश दमानी को स्टॉक में गिरावट के कारण 16.36 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मंगलवार के बंद के अनुसार कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की कीमत वर्तमान में 44.68 करोड़ रुपये है।