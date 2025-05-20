scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारQ4 में 379% बढ़ा प्रॉफिट! पांच साल में सबसे बड़े डिविडेंड की भी घोषणा - आपके पास ये शेयर है?

Q4 में 379% बढ़ा प्रॉफिट! पांच साल में सबसे बड़े डिविडेंड की भी घोषणा - आपके पास ये शेयर है?

कंपनी ने आज अपने मार्च तिमाही (Q4) रिजल्ट को जारी करते हुए पांच साल में सबसे बड़े डिविडेंड (400%) की घोषणा की है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 20, 2025 17:15 IST

Dividend Stock: इलेक्ट्रोनिक मैन्यूफैक्चरिंग सर्विस (EMS) स्पेस में मौजूद देश की दिग्गज कंपनी Dixon Technologies (India) Ltd ने आज अपने मार्च तिमाही (Q4) रिजल्ट को जारी करते हुए पांच साल में सबसे बड़े डिविडेंड (400%) की घोषणा की है। 

आज कंपनी का शेयर, स्टॉक मार्केट में लगभग सपाट स्तर पर बंद हुआ है। चलिए जानते हैं कैसे रहा है मार्च तिमाही का रिजल्ट और हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी। 

Dixon Technologies Q4 FY25 Results

वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कंपनी का कंसो PAT 379% बढ़कर 465 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024 की इसी तिमाही में यह 97 करोड़ रुपये था। Q4 में कुल आय 10,304 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में दर्ज 4,675 करोड़ रुपये से 120% अधिक है।

EBITDA वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में 128% बढ़कर ₹454 करोड़ रहा और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का PAT 229% बढ़कर ₹1,233 करोड़ हो गया, जबकि परिचालन से राजस्व 119% बढ़कर ₹38,880 करोड़ रहा। 

Dixon Technologies Dividend

कंपनी ने आज मार्च तिमाही के नतीजों के साथ-साथ निवेशकों के लिए 400% का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि वो 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 8 रुपये का डिविडेंड देगी। कंपनी द्वारा घोषित यह डिविडेंड अमाउंट पिछले 5 साल में सबसे बड़ा है। 

कंपनी ने फिलहाल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। 

Dixon Technologies Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले सितंबर 2024 में 5 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2023 में 3 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2022 में 2 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2021 में 1 रुपये का डिविडेंड और मार्च 2020 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया है।

Dixon Technologies Share Price

एनएसई पर स्टॉक आज 0.42% या 70 रुपये की तेजी के साथ  16,644 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर शेयर 0.07% या 11.75 रुपये गिरकर 16566.90 रुपये पर बंद हुआ। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 20, 2025