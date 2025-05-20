Defence Stocks: मंगलवार को डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। डिफेंस स्टॉक्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड जैसे डिफेंस शेयरों में 7 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई है।

चोलामंडलम सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च प्रमुख धर्मेश कांत का मानना ​​है कि नियर टर्म में इन स्टॉक्स में सीमित उछाल की संभावना हो सकती है, लेकिन मीडियम टर्म के नजरिए से इन शेयरों में अभी भी अच्छी बढ़त देखी जा सकती है।

बिजनेस टुडे से धर्मेश कांत ने कहा कि हो सकता है कि नियर टर्म में डिफेंस स्टॉक्स में सीमित उछाल हो, लेकिन अगर निवेशक मीडियम टर्म (6 महीने में) के लिए देख रहे हैं, तो इन गिरावटों में खरीदकर अभी भी पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन एकमात्र सलाह यह होगी कि पूरी तरह से निवेश न करें। SIP करें और अगर शेयर में तेजी आने लगे, तो आप एक तिहाई और निवेश करें।

इसलिए, यहां से किसी भी अच्छी कंपनी को खरीदने के लिए SIP का उपयोग करें क्योंकि बाजार संभवतः अब तक के उच्चतम स्तर की ओर बढ़ रहा है।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के क्रान्ति बाथिनी ने निवेशकों को कुछ मुनाफावसूली पर विचार करने का सुझाव दिया है क्योंकि इन शेयरों में काफी तेजी देखी गई है।

आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने भी कहा कि रजिस्टेंस एरिया के पास डिफेंस शेयरों में कुछ मुनाफावसूली हुई है।

Cochin Shipyard

दोपहर 1:10 बजे तक शेयर बीएसई पर 6.76% या 134.10 रुपये गिरकर 1850.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.63% या 131.50 रुपये टूटकर 1,850.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Paras Defence

दोपहर 1:10 बजे तक शेयर बीएसई पर 5.12% या 87.40 रुपये गिरकर 1620.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.05% या 86.30 रुपये टूटकर 1,621.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Ideaforge Technology

दोपहर 1:10 बजे तक शेयर बीएसई पर 4.66% या 26.60 रुपये गिरकर 544.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.80% या 27.40 रुपये टूटकर 544 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।