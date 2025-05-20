scorecardresearch
IPO GMP: कल खुल रहा है इस मेनबोर्ड आईपीओ का सब्सक्रिप्शन! चेक करें लेटेस्ट जीएमपी, प्राइस बैंड और अन्य डिटेल

इश्यू को सब्सक्राइब करने से पहले आप आप कंपनी के बारे में जान लीजिए। इसके साथ ही आपको यह भी जान लेना चाहिए की कंपनी इस आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी और इस आईपीओ का आज का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) कितना है?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 20, 2025 11:42 IST

Belrise Industries IPO GMP: मेनबार्ड आईपीओ Belrise Industries Limited का ऑफर कल यानी बुधवार 21 मई से खुलने जा रहा है। इस इश्यू को सब्सक्राइब करने से पहले आप आप कंपनी के बारे में जान लीजिए। इसके साथ ही आपको यह भी जान लेना चाहिए की कंपनी इस आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी और इस आईपीओ का आज का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) कितना है?

Belrise Industries Limited के बारे में 

कंपनी ऑटोमोटिव शीट मेटल और कास्टिंग पार्ट्स, पॉलिमर कंपोनेंट, सस्पेंशन और मिरर सिस्टम बनाती है जो विशेष रूप से दो-पहिया, तीन-पहिया और चार-पहिया पैसेंजर और कमर्शियल वाहनों के लिए है।

बेलराइज इंडस्ट्रीज भारत में एक विनिर्माण कंपनी है जो दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, कमर्शियल वाहनों और कृषि वाहनों के लिए सुरक्षा-महत्वपूर्ण सिस्टम और अन्य इंजीनियरिंग सॉल्यूशन की विविध रेंज प्रदान करती है।

कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मेटल चेसिस सिस्टम, पॉलिमर कंपोनेंट, सस्पेंशन सिस्टम, बॉडी-इन-व्हाइट कंपोनेंट और एग्जॉस्ट सिस्टम शामिल हैं।

Belrise Industries Limited IPO Details

यह मेनबोर्ड ऑफर पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है और इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है। इस आईपीओ का साइज ₹2,150 करोड़ है। कंपनी इस इश्यू में 23.89 करोड़ इक्विटी शेयरों की पेशकश करेगी। 

इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 21 मई से 23 मई तक के लिए खुला रहेगा और इसका प्राइस बैंड 85-90 रुपये है। 

इस आईपीओ का लॉट साइज 166 शेयरों का है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 14,110 रुपये का निवेशक करना होगा। 

इस आईपीओ का अलॉटमेंट सोमवार 26 मई और लिस्टिंग बुधवार 28 मई को हो सकती है। 

कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कंपनी,  लिए गए कुछ बकाया उधारों का पूरा या आंशिक रिपेमेंट/प्री-पेमेंट करने और कुछ पैसों का इस्तेमाल सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य के लिए करेगी। 

Belrise Industries IPO लेटेस्ट जीएमपी

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक 4.25 रुपये है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
