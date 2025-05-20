scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार14 साल के बाद बोनस शेयर देगी कंपनी! 23 मई को हो सकती है घोषणा - DETAILS

सोमवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने बोनस शेयर को लेकर बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद आज शेयर में तेजी देखने को मिल रही है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 20, 2025 10:41 IST

Ashok Leyland Bonus Share Issue: कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी Ashok Leyland Ltd 14 साल के बाद एक बार फिर से बोनस शेयर जारी कर सकती है। दरअसल सोमवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने बोनस शेयर को लेकर बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद आज शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। 

खबर लिखे जाने तक शेयर एनएसई पर सुबह 10:17 बजे तक 1.25% या 3.01 रुपये की तेजी के साथ 244.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.16% या 2.80 रुपये की तेजी के साथ 244.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

Ashok Leyland Bonus Share Issue

कंपनी ने सोमवार शाम को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी 23 मई को Q4 रिजल्ट के साथ-साथ बोनस शेयर देने पर भी विचार कर सकते हैं। 

Ashok Leyland Bonus Share History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार 14 साल पहले यानी साल 2011 में बोनस जारी किया था। कंपनी ने साल 2011 में 1:1 के रेश्यो में बोनस दिया था। 

Ashok Leyland Dividend: 22 मई को है बड़ी डेट

कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड की घोषणा की थी जिसकी रिकॉर्ड डेट 22 मई 2025 है। कंपनी हर शेयर पर 4.25 रुपये का डिविडेंड दे रही है। 

Ashok Leyland Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले नवंबर 2024 में 2 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2024 में 4.95 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 2.60 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2022 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Ashok Leyland Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 6 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 15 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल 57 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 87 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 463 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 20, 2025