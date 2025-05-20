Ashok Leyland Bonus Share Issue: कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी Ashok Leyland Ltd 14 साल के बाद एक बार फिर से बोनस शेयर जारी कर सकती है। दरअसल सोमवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने बोनस शेयर को लेकर बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद आज शेयर में तेजी देखने को मिल रही है।

advertisement

खबर लिखे जाने तक शेयर एनएसई पर सुबह 10:17 बजे तक 1.25% या 3.01 रुपये की तेजी के साथ 244.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.16% या 2.80 रुपये की तेजी के साथ 244.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Ashok Leyland Bonus Share Issue

कंपनी ने सोमवार शाम को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी 23 मई को Q4 रिजल्ट के साथ-साथ बोनस शेयर देने पर भी विचार कर सकते हैं।

Ashok Leyland Bonus Share History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार 14 साल पहले यानी साल 2011 में बोनस जारी किया था। कंपनी ने साल 2011 में 1:1 के रेश्यो में बोनस दिया था।

Ashok Leyland Dividend: 22 मई को है बड़ी डेट

कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड की घोषणा की थी जिसकी रिकॉर्ड डेट 22 मई 2025 है। कंपनी हर शेयर पर 4.25 रुपये का डिविडेंड दे रही है।

Ashok Leyland Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले नवंबर 2024 में 2 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2024 में 4.95 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 2.60 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2022 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Ashok Leyland Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 6 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 15 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल 57 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 87 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 463 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।