आदित्य बिड़ला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी Hindalco Industries Ltd ने आज एक साथ तीन बड़े ऐलान किए हैं। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में जनवरी-मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजे (Q4 FY25 Results), डिविडेंड की घोषणा और अधिग्रहण की जानकारी दी है।

खबर लिखे जानें तक हिंडाल्को का शेयर दोपहर 2:43 बजे तक बीएसई पर 0.22% या 1.45 रुपये की तेजी के साथ 659.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.22% या 1.45 रुपये चढ़कर 659.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Hindalco Q4 FY25 Results

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने आज मार्च तिमाही के नतीजों को जारी करते हुए बताया कि Q4FY25 में उसका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 66% बढ़कर 5,283 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 3,174 करोड़ रुपये था।

इस दौरान कंपनी का परिचालन से राजस्व YoY 16% बढ़कर 64,890 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 55,994 करोड़ रुपये रहा।

Hindalco Dividend

कंपनी ने आज हर शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी द्वारा घोषित यह डिविडेंड पिछले 5 साल में सबसे बड़ा है। हालांकि कंपनी ने फिलहाल रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं दी है।

Hindalco Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 में 3.50 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 3 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2022 में 4 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2021 में 3 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2020 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।

हिंडाल्को इस कंपनी का करेगी पूर्ण अधिग्रहण

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स ने ₹1131 करोड़ के नेट डेट वैल्यू के साथ ₹48 लाख के विचार के लिए Essel Mining & Industries Limited (EMIL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी EMIL Mines and Mineral Resources Limited (EMMRL) की 100% हिस्सेदारी यानी पूर्ण अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है।