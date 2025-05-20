Share Market Today: मंगलवार को बेंचमार्क सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें सेंसेक्स करीब 900 अंक और निफ्टी 260 अंक से अधिक नीचे बंद हुआ। यह गिरावट भारी मुनाफावसूली, कमजोर वैश्विक संकेतों और बाजार की हालिया तेजी के बाद धीमी होती गति के बीच हुई।

आज सेंसेक्स 872.98 अंक गिरकर 81,186.44 पर बंद हुआ , जबकि निफ्टी 50 261.55 अंक गिरकर 24,683.90 पर बंद हुआ। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान पर बंद हुए, जिसमें ऑटो, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विस और हेल्थकेयर सेक्टर में सबसे अधिक नुकसान हुआ। चलिए जानते है आज बाजार के गिरने के क्या-क्या कारण थे।

प्रमुख ट्रिगर्स गायब

बाजार लगातार तीन कारोबारी सत्रों से सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। इस महीने की शुरूआत में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद, निवेशकों नया घरेलू संकेत नहीं मिला है।

पिछले हफ़्ते डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बड़ा ट्रिगर दिया था लेकिन आधिकारिक पुष्टि न होने के कारण, निवेशक आक्रामक रुख अपनाने को तैयार नहीं हैं।

चोलामंडलम सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च प्रमुख धर्मेश कांत ने कहा कि बाजार अगले बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। यह भारत-अमेरिका बिजनेस डील हो सकता है। यह देखना होगा कि इसकी घोषणा कब होता है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर ने कहा कि बड़े सकारात्मक ट्रिगर्स की कमी और अमेरिकी राजकोषीय स्थिरता पर मौजूदा अनिश्चितता के कारण, निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग का विकल्प चुना है और सतर्क रुख अपनाया है।

हर जगह बिकवाली

हर जगह बिकवाली देखने को मिली है। 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में टाटा स्टील, इंफोसिस और आईटीसी जैसे कुछ शेयर ही बढ़त दर्ज करने में कामयाब रहे जबकी मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया और अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे, जबकि इटरनल करीब 4% नीचे बंद हुआ।

ब्रॉडर मार्केट में भी गिरावट देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 में 1.64% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 250 में 0.85% की गिरावट आई।

आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के सुंदर केवट ने कहा कि निफ्टी 24,996 पर सपाट खुला और कुछ समय के लिए 25,010 पर पहुंचा, फिर इसमें तेज बिकवाली देखने को मिली। बिकवाली व्यापक आधार पर थी और बाजार की धारणा स्पष्ट रूप से सतर्क हो गई। ऑटो, कंज्यूमर और वित्तीय सेवाओं जैसे इंडेक्स ने गिरावट को लीड किया।

मिडकैप और स्मॉलकैप फिर दबाव में

प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर ने कहा कि इंडेक्स हाई लेवल को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा और सुबह की सारी बढ़त खोकर निचले स्तर पर कारोबार करने लगा। मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट में तेज गिरावट ने दूसरे हाफ के दौरान दबाव बढ़ा दिया। सभी सेक्टर लाल निशान पर बंद हुए, जिसमें ऑटो और मीडिया सबसे ज्यादा नीचे रहे।

उन्होंने कहा कि ओवरबॉट की स्थिति जिसने बिकवाली को बढ़ावा दिया था, अब कम हो गई है। एक्सपर्ट ने कहा कि 24,900 को रजिस्टेंस और 24,535 को सपोर्ट के रूप में देखें।