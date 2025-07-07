scorecardresearch
पहला घर या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं? इन 7 बातों को नजरअंदाज किया तो पछताना पड़ेगा

कई बार लोग सिर्फ घर या फ्लैट की बनावट, इटीरियर डिजाइन और घर के अंदर मिलने वाली सुविधाओं के चकाचौंध में कुछ जरूरी बात भूल जाते हैं जिनके बारे में उन्हें पहले जान लेना चाहिए।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 7, 2025 15:55 IST
Noida Flats (Representative Image)

Flat/Home Buying Tips: रियल एस्टेट में निवेश, खासकर घर या फ्लैट खरीदना, हर मध्यमवर्गीय परिवार का सपना होता है। लेकिन भावनाओं के बहाव में बहकर कई बार खरीदार कुछ मूलभूत तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। कई बार लोग सिर्फ घर या फ्लैट की बनावट, इटीरियर डिजाइन और घर के अंदर मिलने वाली सुविधाओं के चकाचौंध में कुछ जरूरी बात भूल जाते हैं जिनके बारे में उन्हें पहले जान लेना चाहिए। यदि आप भी अपना पहला घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 7 बातों पर जरूर ध्यान दें।

1. डेवलपर की साख की जांच करें

बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें- क्या उसने पहले प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए हैं? क्या प्रोजेक्ट्स में वादे के अनुसार सुविधाएं दी गई हैं? RERA पोर्टल पर बिल्डर की रजिस्ट्री और शिकायतों की स्थिति भी देखें।

2. RERA रजिस्ट्रेशन जरूरी

किसी भी प्रोजेक्ट का RERA नंबर जरूर जांचें। रेरा (RERA) के अंतर्गत रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स खरीदार को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं और प्रोजेक्ट डिले होने पर मुआवजा दिलाने में भी मदद करते हैं।

3. लोकेशन और कनेक्टिविटी पर विचार करें

फ्लैट या घर की लोकेशन न केवल वर्तमान सुविधाओं, बल्कि भविष्य की ग्रोथ के हिसाब से भी महत्वपूर्ण होती है। स्कूल, अस्पताल, मेट्रो, सड़क और मार्केट की नजदीकी से संपत्ति की वैल्यू बढ़ती है।

4. लीगल क्लियरेंस और डॉक्यूमेंट्स की जांच

भूमि के स्वामित्व, भूमि उपयोग, निर्माण अनुमतियों (बिल्डिंग प्लान, पर्यावरणीय मंज़ूरी आदि) की वैधता को क्रॉस-वेरिफाई करें। जरूरत हो तो रजिस्टर्ड रियल एस्टेट वकील से राय लें।

5. लोन एलिजिबिलिटी और EMI कैलकुलेशन

बैंक से लोन मिलने की पात्रता पहले जांचें और लोन लेने से पहले EMI स्ट्रेस टेस्ट करें- क्या आप उस EMI को बिना अन्य जरूरी खर्चों को प्रभावित किए चुका पाएंगे?

6. हिडन चार्जेस का पता लगाएं

बिल्डर द्वारा बताए गए बेस प्राइस के अलावा PLC (प्रेफर्ड लोकेशन चार्ज), क्लब हाउस फीस, मेंटेनेंस डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन फीस आदि को ध्यान में रखें।

7. कब्जा समय और भुगतान योजना समझें

कब्जा मिलने की निर्धारित तारीख और भुगतान की किस्तों की टाइमिंग को लेकर स्पष्टता रखें। पेनल्टी क्लॉज को भी अच्छे से पढ़ें।

घर खरीदना केवल एक भावनात्मक नहीं, बल्कि एक वित्तीय और कानूनी निर्णय भी है। इसलिए जल्दबाजी में फैसला न लें। पूरी जांच-पड़ताल और पेशेवर सलाह लेकर ही अगला कदम उठाएं। 

