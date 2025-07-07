scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसIRCTC का नया टूर पैकेज! भगवान राम से जुड़े 30+ तीर्थस्थलों की करें सैर; चेक करें टिकट प्राइस, टूर डेट और अन्य डिटेल

IRCTC का नया टूर पैकेज! भगवान राम से जुड़े 30+ तीर्थस्थलों की करें सैर; चेक करें टिकट प्राइस, टूर डेट और अन्य डिटेल

17 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालु अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम जैसे स्थानों का दौरा करेंगे। ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित होगी और इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के विकल्प मिलेंगे।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 7, 2025 13:46 IST
IRCTC Ramayan Yatra

IRCTC Ramayan Yatra: आईआरसीटीसी ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए ‘श्री रामायण यात्रा’ नामक विशेष टूर पैकेज की घोषणा की है। यह यात्रा 25 जुलाई 2025 से दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और भगवान राम से जुड़े 30 से अधिक पवित्र स्थलों का भ्रमण कराएगी। यह IRCTC की भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन के माध्यम से संचालित की जाने वाली पांचवीं रामायण यात्रा होगी।

आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस डीलक्स ट्रेन में दो रेस्तरां, हाईटेक किचन, सेंसर आधारित वॉशरूम, शॉवर क्यूबिकल और फुट मसाजर जैसी विशेषताएं शामिल हैं।

IRCTC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन के बाद से धार्मिक पर्यटन में भारी रुचि देखी गई है। यह हमारा पांचवां रामायण टूर है और हर बार श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक रही है। सुरक्षा के लिहाज से हर कोच में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे।

कितनी है टूर पैकेज की कीमत?

3AC के लिए प्रति व्यक्ति ₹1,17,975, 2AC के लिए प्रति व्यक्ति ₹1,40,120, 1AC केबिन के लिए प्रति व्यक्ति ₹1,66,380 और 1AC कूप के लिए प्रति व्यक्ति ₹1,79,515 है। इसमें होटल में ठहरने, शाकाहारी भोजन, एसी कोच में ट्रांसफर व भ्रमण, बीमा और टूर मैनेजर की सेवाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, IRCTC ने 11 से 15 अगस्त तक लखनऊ से उड़ान के जरिए उड़ीसा भ्रमण की घोषणा भी की है। यह चार रात-पांच दिन का पैकेज भुवनेश्वर, नंदनकानन, पुरी, चिल्का और कोणार्क कवर करेगा। इसकी कीमत एकल यात्री के लिए ₹48,900, दो के लिए ₹38,600 और तीन यात्रियों के लिए ₹36,100 प्रति व्यक्ति है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 7, 2025