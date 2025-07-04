Small Savings Schemes: केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम (Post Office Saving Scheme) के तहत कई स्कीम चलाती है। इन स्कीम्स को छोटी बचत योजना (Small Savings Schemes) भी कहा जाता है।

ज्यादातर स्कीम में निवेश करने के लिए आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर निवेश करना होता है लेकिन आज हम आपको छोटी बचत योजना के एक ऐसे स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं।

जिस स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana). आप इस स्कीम में ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं।

ध्यान दें कि आप ऑनलाइन सिर्फ SSY अकाउंट ही खोल सकते हैं। इसके बाद की प्रोसेस जैसे आंशिक निकासी, खाता बंद करना, या समय से पहले खाता बंद करना आदि के लिए आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक के ब्रांच में जाना होगा।

आज हम आपको इस आर्टिकल में PNB One App के जरिए इस स्कीम में कैसे निवेश करें यह बताएंगे।

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)?

SSY एक सरकारी समर्थित छोटी बचत योजना है जिसे माता-पिता को अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए बचत को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इस स्कीम में सरकार सालाना 8.2% का ब्याज देती है और निवेशक इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी ले सकता है। इतना ही नहीं मैच्यौरिटी पर टैक्स फ्री रिटर्न का भी लाभ मिलता है।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने आधिकारिक मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, PNB ONE ऐप के जरिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खाते खोलने के लिए एक डिजिटल सुविधा शुरू की है। यह नई सुविधा मौजूदा PNB ग्राहकों को अपने घर बैठे ही अपनी बेटियों के लिए SSY खाते खोलने की सुविधा देती है, जिससे उन्हें किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

PNB One App से ऐसे SSY स्कीम में कर सकेंगे निवेश

SSY स्कीम में निवेश करने के लिए आपको SSY अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले

PNB ONE App को खोलें और लॉगिन कर लें।



इसके बाद मेन मेन्यू में ‘Services’ ऑप्शन पर जाएं।



इसके बाद ‘Govt. Initiative’ को चुनें।



इसके बाद ‘Sukanya Samriddhi Account Opening’ को चुनें।



फिर स्क्रीन पर आने वाले सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और अकाउंट खोलें



एक बार जब अकाउंट खुल जाएगा तो आप आसानी से घर बैठे निवेश कर सकेंगे।

SSY में निवेश करने के लिए कौन है पात्र?

10 वर्ष से कम आयु की बेटियों के नाम पर उनके माता-पिता अकाउंट खोल सकते हैं।

भारत में एक बालिका के नाम पर डाकघर या किसी भी बैंक में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।

यह खाता एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खोला जा सकता है। बशर्ते कि जुड़वां/तीन बालिकाओं के जन्म के मामले में दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं।