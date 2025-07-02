New Train Fare: रेल मंत्रालय ने हाल ही में ट्रेन किराया बढ़ाने की जानकारी दी थी जो बीते 1 जुलाई 2025 से लागू हो गई है। रेलवे सूत्रों के अनुसार, यह किराया संशोधन रेलवे की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और परिचालन लागत में संतुलन लाने के लिए जरूरी था। हालांकि, 500 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नॉन-एसी सामान्य श्रेणी के टिकट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

यह बदलाव राजधानी, शताब्दी, दूरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, महामना, गतिमान, अंत्योदय, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, एसी विस्ताडोम, अनुभवती कोच जैसी प्रीमियम सेवाओं के साथ-साथ 500 किमी से अधिक दूरी की गैर-शहरी साधारण सेवाओं पर भी लागू होगा।

आपकी जेब पर कितना असर होगा यह जानने के लिए देश के दो सबसे पॉपुलर रूट के बारे में जानते हैं। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस (12302) में थर्ड एसी का किराया ₹3,020 से बढ़कर ₹3,065 हुआ है, जबकि सेकंड एसी ₹4,140 से ₹4,180 और फर्स्ट एसी ₹5,155 से ₹5,185 तक बढ़ गया है।

दिल्ली-मुंबई सीएसएमटी राजधानी एक्सप्रेस (22222) में किराया अधिक बढ़ा है । थर्ड एसी ₹3,135 से बढ़कर ₹3,180, सेकंड एसी ₹4,140 से ₹4,340 और फर्स्ट एसी ₹5,155 से ₹5,390 हो गया है।

नॉन-एसी श्रेणियों में भी मामूली बढ़ोतरी की गई है:

501–1,500 किमी: ₹5 की वृद्धि

1,501–2,500 किमी: ₹10 की वृद्धि

2,501–3,000 किमी: ₹15 की वृद्धि

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में दूसरी श्रेणी, स्लीपर और फर्स्ट क्लास के किराए में 1 पैसे प्रति किमी की वृद्धि हुई है। वहीं एसी चेयर कार, एसी थ्री-टियर, सेकंड एसी और फर्स्ट/एक्जीक्यूटिव क्लास में 2 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज और अन्य शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जीएसटी मौजूदा नियमों के अनुसार लागू रहेगा।