राधाकिशन दमानी को पंसद आ रहा 60 रुपये वाला होटल शेयर, 9 तिमाही से नहीं घटाई हिस्सेदारी

D-Mart के फाउंडर और शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी (Radhakishan Damani) के पास कई बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी है। वह सिर्फ रिटेल बिजनेस में ही नहीं, बल्कि होटल सेक्टर में भी निवेश करते हैं। लंबे समय से उन्होंने एक होटल कंपनी Advani Hotels & Resorts (India) Ltd में निवेश किए हुए हैं। खास बात ये है कि उन्होंने बीते 9 तिमाही से अपनी हिस्सेदारी घटाई नहीं है।

राधाकिशन दमानी के पास इतनी हिस्सेदारी

मार्च 2023 से मार्च 2025 तक दमानी की Advani Hotels में हिस्सेदारी 4.18% बनी हुई है। पिछले दो साल से वे इस कंपनी में टिके हुए हैं। बता दें कि इस होटल कंपनी का मार्केट-कैप 556 करोड़ रुपये है। यह भारत की 8वीं सबसे बड़ी होटल कंपनी मानी जाती है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

अगर Advani Hotels के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी स्टॉक का प्राइस ₹59.95 है। पिछले एक साल में इस शेयर ने 15% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 5 साल में शेयर ने करीब 172% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि स्टॉक ने लंबे समय में अच्छा रिटर्न दिया है।

Advani Hotels के बारे में

Advani Hotels की शुरुआत 13 मार्च 1987 को हुई थी। इसे पहले Ramada Hotels (India) Ltd के नाम से जाना जाता था। साल 1999 में इसका नाम बदलकर Advani Hotels & Resorts (India) Ltd कर दिया गया। इस होटल चेन के प्रमोटर एस. जी. आडवाणी और एच. जी. आडवाणी हैं।

Advani Hotels मुख्य रूप से अपने 5-स्टार लग्जरी रिसॉर्ट Caravela Beach Resort के जरिए होटल बिजनेस में है। यह रिसॉर्ट साउथ गोवा में स्थित है। यह होटल अपने शानदार लोकेशन व लग्जरी सर्विस के लिए जाना जाता है। टूरिज्म सीजन में इसकी डिमांड काफी बढ़ जाती है।

राधाकिशन दमानी के पास इन कंपनियों की हिस्सेदारी

दमानी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। वे कई सेक्टर जैसे बैंकिंग, FMCG, केमिकल्स और हॉस्पिटेलिटी सेक्टर में निवेश करते हैं। Advani Hotels में उनकी हिस्सेदारी को देखकर यह साफ हो जाता है कि वे इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं।

राधाकिशन दमानी खुद D-Mart के फाउंडर हैं। उन्होंने जिस तरह से डी-मार्ट को एक बड़ी कंपनी में बदला, वह उनकी निवेश समझ को दिखाता है। D-Mart की पेरेंट कंपनी Avenue Supermarts का मार्केट कैप इस समय ₹2,83,840 करोड़ है।