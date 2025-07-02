स्मॉलकैप शेयर पर रखें नजर, इस हफ्ते कंपनी लेगी फंडरेजिंग पर बड़ा फैसला; स्टॉक 150 रुपये से कम

स्मॉलकैप स्टॉक Kellton Tech Solutions के शेयर निवेशकों के रडार में है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बड़ी जानकारी दी है। आज कंपनी के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। सुबह 11.25 बजे कंपनी के शेयर 0.38 फीसदी की गिरावट के साथ ₹128.60 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

फंडरेजिंग को लेकर होगी बैठक

Kellton Tech Solutions Ltd ने जानकारी दी कि 4 जुलाई 2025 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी। इस बैठक में कंपनी के पुराने फंडरेजिंग प्लान के तहत FCB (Foreign Currency Convertible Bonds) को इक्विटी शेयर में बदलने का फैसला लिया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले 23 मई 2025 को कंपनी ने फंड जुटाने को मंजूरी दी थी।

अब कंपनी फंडरेजिंग के लिए नया कदम उठा रही है। इसमें कंपनी फंड को इक्विटी में बदलकर अपनी हिस्सेदारी में बदलाव करेगी। इससे कंपनी को कर्ज के बोझ से राहत मिल सकता है।

शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में 5 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक 18 फीसदी गिरा है। शेयर ने एक साल में 19 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में स्टॉक ने 757 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। बता दें कि शेयर का 52-वीक हाई ₹184.30 और 52-वीक लो ₹95.01 है।