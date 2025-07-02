इंफोसिस, एमफेसिस, टीसीएस, विप्रो... सुस्त कारोबार के बीच आईटी शेयरों में रैली क्यों?
IT Stocks Today: बुधवार, 2 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर की गई पॉजिटिव टिप्पणी से आईटी सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर में संभावित बेहतर तिमाही नतीजों की उम्मीदों ने भी इस तेजी को और बल दिया।
बुधवार को सुस्त बाजार के बावजूद, आईटी इंडेक्स ने दिन की शुरुआत में 1.7% की छलांग लगाई। हालांकि सुबह 10:40 बजे तक इसमें थोड़ी गिरावट आई और यह 0.6% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था।
खबर लिखे जानें तक इंफोसिस, एमफेसिस, टीसीएस और विप्रो जैसे दिग्गज स्टॉक्स 1.2% तक चढ़े, जबकि Oracle Financial Services Software, Persistent Systems, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा के शेयरों में इस समय तक गिरावट देखने को मिल रही है।
IT शेयरों का हाल?
सुबह 11:33 बजे तक का हाल
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती ने भी निवेशकों की धारणा को मजबूत किया है। गोल्डमैन सैक्स ने फेड के रेट कट की टाइमलाइन को दिसंबर से सितंबर तक कर दिया है। उनका मानना है कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों से महंगाई पर असर कम होगा।
रेट कट से अमेरिका में कैश फ्लो बढ़ सकता है, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों को अमेरिकी ग्राहकों से अधिक डील्स मिलने की संभावना है। इससे इन कंपनियों की टॉपलाइन ग्रोथ को बल मिल सकता है।
बीते छह महीनों में ग्लोबल अस्थिरता और ट्रंप की टैरिफ नीतियों के चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स में 12% की गिरावट आई थी।