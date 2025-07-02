Stocks to BUY: जुलाई का महीना शुरू होते ही घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने एक रिपोर्ट जारी की है जहां ब्रोकरेज फर्म ने कुछ स्टॉक को जुलाई महीने के लिए पिक किया है। इनमें से हम आपको टॉप 5 स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस महीने आपकी जेब भर सकते हैं। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

Bajaj Finance Ltd.

ब्रोकरेज ने इस शेयर को पिक करते हुए 1,050 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने 937 रुपये के प्राइस के हिसाब से 12% की अपसाइड की भविष्यवाणी की है।

खबर लिखे जाने तक कंपनी का शेयर सुबह 11:10 बजे तक बीएसई पर 1.09% या 10.20 रुपये टूटकर 926.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.11% या 10.40 रुपये गिरकर 926.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

State Bank of India Ltd.

ब्रोकरेज ने इस शेयर को पिक करते हुए 1,025 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने 820 रुपये के प्राइस के हिसाब से 25% की अपसाइड की भविष्यवाणी की है।

खबर लिखे जाने तक बैंक का शेयर सुबह 11:12 बजे तक बीएसई पर 0.40% या 3.30 रुपये टूटकर 816.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.40% या 3.30 रुपये गिरकर 817 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Varun Beverages Ltd

ब्रोकरेज ने इस शेयर को पिक करते हुए 650 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने 458 रुपये के प्राइस के हिसाब से 42% की अपसाइड की भविष्यवाणी की है।

खबर लिखे जाने तक कंपनी का शेयर सुबह 11:15 बजे तक बीएसई पर 0.18% या 0.80 रुपये टूटकर 450.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.18% या 0.80 रुपये गिरकर 450.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

HDFC Bank Ltd.

ब्रोकरेज ने इस शेयर को पिक करते हुए 2250 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने 2002 रुपये के प्राइस के हिसाब से 12% की अपसाइड की भविष्यवाणी की है।

खबर लिखे जाने तक बैंक का शेयर सुबह 11:16 बजे तक बीएसई पर 0.90% या 18.05 रुपये टूटकर 1993.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.87% या 17.60 रुपये गिरकर 1,994.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Bharti Airtel Ltd

ब्रोकरेज ने इस शेयर को पिक करते हुए 2330 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने 2010 रुपये के प्राइस के हिसाब से 16% की अपसाइड की भविष्यवाणी की है।

खबर लिखे जाने तक कंपनी का शेयर सुबह 11:19 बजे तक बीएसई पर 0.90% या 18.15 रुपये चढ़कर 2037.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.92% या 18.60 रुपये की तेजी के साथ 2,038 रुपये पर कारोबार कर रहा था।