HDB Financial Services Share Price: लिस्ट होते ही आ गया पहला टारगेट! ब्रोकरेज का BUY कॉल - इतने रुपये पर जाएगा भाव

HDB Financial Services Share Price Target: एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर बुधवार, 2 जुलाई को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर अपने आईपीओ प्राइस से लगभग 13 प्रतिशत के अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट हुए। एचडीएफसी बैंक की सहायक कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग ग्रे मार्केट में उम्मीदों से बेहतर रही, जिसमें निवेशकों के लिए लिस्टिंग के दिन 8-10 प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ।

एनएसई पर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 835 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए, जो इसके आईपीओ प्राइस से 12.84 प्रतिशत अधिक है। 12,500 करोड़ रुपये के आईपीओ का प्राइस बैंड 700-740 रुपये प्रति शेयर था। बीएसई पर भी शेयर 835 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ, जो 12.84 प्रतिशत अधिक है। शेयरों की लिस्टिंग के बाद कंपनी का कुल मार्केट कैप 69,268.82 करोड़ रुपये रहा।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म Emkay Global Financial Services ने HDB Financial Services पर 'BUY' रेटिंग जारी करते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹900 प्रति शेयर रखा है, जो कि इश्यू प्राइस ₹740 से करीब 22% ऊपर है। Emkay ने यह वैल्यूएशन FY27 के अनुमानित बुक वैल्यू के तीन गुना के आधार पर तय किया है।

Emkay ने HDB Financial के तीन प्रमुख पहलुओं को इस रेटिंग का आधार बताया - पहला इसका विविध पोर्टफोलियो, दूसरा बेहद विस्तृत और स्थायी कंज्यूमर बेस (जिसमें शीर्ष 20 अकाउंट्स का हिस्सा केवल 0.34% है), और तीसरा एक मजबूत लोन फ्रेंचाइजी, जो 1.9 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा देती है।

Emkay का मानना है कि कंपनी की रणनीति- डायरेक्ट सोर्सिंग (FY25 में 82% डिस्बर्समेंट), टियर 4 और उससे आगे के इलाकों में 70% शाखाएं, और कम आय वर्ग के लेनदार पर फोकस- इसके अनुभवी टॉप मैनेजमेंट द्वारा सटीकता से लागू की गई है।

Emkay ने यह भी कहा कि रेपो दरों में संभावित कटौती, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) में सुधार, और घटते क्रेडिट कॉस्ट के कारण FY28 तक कंपनी 2.7% RoA और 17% RoE हासिल कर सकती है। FY25-28 के दौरान AUM में 20% और EPS में 27% की CAGR की उम्मीद की गई है।