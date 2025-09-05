iPhone 17 Series: एप्पल अगले हफ्ते iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है लेकिन इससे पहले ही भारत में इसकी कीमतों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं क्यों हाल ही में सरकार ने कई चीजों पर टैक्स को घटाया है। अब सवाल उठता है कि क्या आने वाले iPhone 17 सीरीज का इस नए जीएसटी से कोई लेना देना है और क्या iPhone 17 सीरीज की कीमतों में इस बार कमी देखने को मिलेगी? चलिए डिटेल में जानते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

GST2.0 का नए iPhone 17 की कीमत पर कितना असर?

नए जीएसटी दरों यह अब साफ है कि इससे आईफोन की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मोबाइल फोन पर पहले की तरह 18% जीएसटी लागू रहेगा। यानी, iPhone 17 सीरीज को टैक्स कटौती का कोई फायदा नहीं मिलेगा। यही नियम लैपटॉप्स पर भी लागू है।

भारत में संभावित कीमतें

मार्केट एनालिस्ट फैसल कवूसा (फाउंडर, Techarc) का कहना है कि iPhone 17 का बेस मॉडल लगभग ₹86,000 से शुरू हो सकता है, क्योंकि रुपया इस साल डॉलर के मुकाबले 5% कमजोर हुआ है। हालांकि, लीक रिपोर्ट्स बताती हैं कि iPhone 17 में पिछले मॉडल की तुलना में बड़े बदलाव नहीं होंगे, इसलिए बेस मॉडल की कीमत ₹79,900 पर ही बनी रह सकती है।

जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में बेस iPhone 17 की कीमत $799 पर ही रहने वाली है। नया iPhone 17 Air, जो Plus मॉडल की जगह लेगा, $899-$949 के बीच हो सकता है। वहीं iPhone 17 Pro की कीमत $100 बढ़कर $1,099 हो सकती है और Pro Max $1,199 पर ही रह सकता है।

अगर एप्पल अपने सामान्य कन्वर्जन पैटर्न पर चलता है, तो भारत में संभावित कीमतें इस तरह हो सकती हैं:

iPhone 17: करीब ₹79,900

iPhone 17 Air: करीब ₹89,900 या थोड़ा अधिक

iPhone 17 Pro: करीब ₹1,30,000 (₹1,19,900 से बढ़कर)

iPhone 17 Pro Max: करीब ₹1,44,900

सबसे ज्यादा चर्चा Air मॉडल की

नया iPhone 17 Air इस बार का फोकस में रहेगा क्योंकि इसे अब तक का सबसे पतला आईफोन बताया जा रहा है। हालांकि डिजाइन की वजह से लागत बढ़ सकती है। एनालिस्ट मानते हैं कि एप्पल इसकी कीमत Plus मॉडल के करीब ही रखेगा ताकि यह ज्यादा खरीदारों तक पहुंच सके।