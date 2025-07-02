scorecardresearch
रेखा झुनझुनवाला के सपोर्ट वाले इस शेयर ने फिर बनाया 52 Week High! तीन ब्रोकरेज फर्मों ने दिया BUY कॉल

Delhi,UPDATED: Jul 2, 2025 14:15 IST

Federal Bank Share Price: निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक (Federal Bank) के शेयर ने आज अपना फ्रेश 52 Week High बनाया है। इससे पहले मंगलवार के कारोबार में भी बैंक ने एक साल का उच्चतम स्तर बनाया था। खबर लिखे जाने तक बैंक का शेयर एनएसई पर 0.88% या 1.93 रुपये चढ़कर 216.79 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 0.85% या 1.85 रुपये की तेजी के साथ 216.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बैंक के बोर्ड मेंबर्स द्वारा ₹6,000 करोड़ पूंजी जुटाने की मंजूरी देने के बाद यह तेजी देखने को मिल रही है। मार्च 2025 तिमाही के अंत तक दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास बैंक के 3.60 करोड़ शेयर यानी 1.48% हिस्सेदारी थी। इसके अलावा, 45 म्यूचुअल फंड्स के पास कुल 35.85% हिस्सेदारी (87.17 करोड़ शेयर) थे।

बीएसई के दोपहर 1:34 बजे तक के डेटा के मुताबिक बैंक के 3,10,491 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

Kotak Equities ने Federal Bank पर ‘BUY’ कॉल जारी रखते हुए टारगेट प्राइस ₹235 तय किया है, जिसे हाल में ₹225 से बढ़ाया गया है। कोटक ने FY2026 की कमाई को थोड़े बदलाव के साथ नीचे किया है लेकिन बैंक के RoA में वृद्धि की संभावनाएं देखते हुए रेटिंग में सुधार की गुंजाइश जताई है।

Motilal Oswal ने भी ₹250 के टारगेट के साथ ‘BUY’ कॉल दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि बैंक का पोर्टफोलियो अब मिड और हाई यील्ड सेगमेंट- जैसे LAP, यूज़्ड कमर्शियल व्हीकल, गोल्ड लोन और क्रेडिट कार्ड की ओर शिफ्ट हो रहा है, जिससे प्रॉफिटैबिलिटी में इजाफा होगा। FY25-28 के दौरान 17% CAGR की लोन ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है।

UBS ने भी ‘BUY’ कॉल जारी रखते हुए टारगेट ₹180 से बढ़ाकर ₹250 कर दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि RoA आधारित रेटिंग में सुधार निकट भविष्य में बैंक के प्रदर्शन को बढ़ावा देगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
