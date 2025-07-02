रिटर्न की सुनामी! ₹2.85 से ₹1100 पहुंचा भाव, ₹1 लाख बना ₹15 करोड़ से ज्यादा; आपका भी दांव है?
कंपनी ने निवेशकों को अभी तक 2 बार बोनस शेयर भी दिया है। इस शेयर ने निवेशकों के 1 लाख रुपये के निवेश को 15 करोड़ से अधिक के कॉर्पस में बदल दिया है।
Penny Stock: शेयर बाजार में अगर आप वक्त रहते अच्छे से रिसर्च करके पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बता रहे है जो मार्च 2009 में सिर्फ 2.85 रुपये का था जो आज 1100 रुपये को पार कर गया है।
कंपनी ने निवेशकों को अभी तक 2 बार बोनस शेयर भी दिया है। इस शेयर ने निवेशकों के 1 लाख रुपये के निवेश को 15 करोड़ से अधिक के कॉर्पस में बदल दिया है। जिस स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है यूएनओ मिंडा लिमिटेड (UNO Minda Ltd)
1 लाख बना 15 करोड़ से अधिक
UNO Minda के शेयर का भाव साल 2009 में सिर्फ 2.85 रुपये था अगर इस भाव पर किसी निवेशक ने 1 लाक रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास कंपनी के करीब 35,087 इक्विटी शेयर होते।
साल 2018 में कंपनी ने 2:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। इसका मतलब कंपनी ने हर 1 मौजूदा के बदले 2 इक्विटी शेयर फ्री में दिया होगा। इस हिसाब से अब शेयरों की संख्या 70,174 हो जाती।
इसके बाद साल 2022 में कंपनी ने एक बार फिर से 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी किया था। इसके मतलब कंपनी ने हर 1 शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर फ्री में दिया था। इस हिसाब से अब उस निवेशक के पास कुल इक्विटी शेयरों की संख्या 1,40,348 हो गई होती।
वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर का भाव 1100 रुपये है। ऐसे में निवेशक के पास वर्तमान में 15,43,82,800 रुपये यानी 15.43 करोड़ रुपये का कॉर्पस होता।
UNO Minda Share Price Return
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 4 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 88 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 132 प्रतिशत से अधिक, पिछले 5 साल में 716 प्रतिशत से अधिक और पिछले 10 साल में 6233 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।