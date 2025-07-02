RBL Bank में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में दुबई का Emirates NBD बैंक - Details

दुबई सरकार के स्वामित्व वाली Emirates NBD Bank PJSC भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के मकसद से RBL Bank में 15-20% तक की हिस्सेदारी खरीदने की संभावनाएं तलाश रही है। ईटी ने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि यह निवेश प्राइमरी कैपिटल के रूप में किया जाएगा, जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए बैंक में सीधे कैश फ्लो दिया जाएगा।

RBL Bank इस समय 100% पब्लिक ओनरशिप में है, जिसमें Quant Mutual Fund (6.65%), Nippon Life India (3.11%), Mahindra & Mahindra (3.48%), Zerodha (1.24%) और LIC (1.19%) जैसे संस्थागत निवेशक शामिल हैं। अप्रैल में British International Investment ने अपनी 3.82% हिस्सेदारी बेच दी थी।

इस संभावित डील की रूपरेखा हाल ही में SMBC और Yes Bank के बीच हुई हिस्सेदारी खरीद की तरह होगी। अगर यह डील होती है तो Emirates NBD को रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद ओपन ऑफर की लिमिट से नीचे रहते हुए बैंक में महत्वपूर्ण माइनोरिटी हिस्सेदारी मिलेगी। निवेशक के अनुसार यह डील मौजूदा बाजार कीमत से प्रीमियम पर हो सकती है।

Emirates NBD पहले IDBI Bank में हिस्सेदारी की तलाश कर रहा था, लेकिन हाल में RBL पर फोकस किया है। बैंक ने भारत में चेन्नई, गुरुग्राम और मुंबई की शाखाओं को सब्सिडियरी में बदलने की RBI से मंजूरी ली है और यहां इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं।

इसे भारत के बैंकिंग सेक्टर में दूसरे बड़े निवेश के रूप में देखा जा रहा है। अप्रैल में Abu Dhabi Investment Authority और Warburg Pincus ने IDFC First Bank में ₹7,500 करोड़ का निवेश किया था।

RBL Bank Share Price

बैंक का शेयर सुबह 11:50 बजे तक 0.15% या 0.40 रुपये गिरकर 259.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.16% या 0.42 रुपये गिरकर 259.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।