70 घंटे काम की बहस के बाद Infosys का यू-टर्न, अब कहा - जिंदगी भी है जरूरी

Newsट्रेंडिंग70 घंटे काम की बहस के बाद Infosys का यू-टर्न, अब कहा - जिंदगी भी है जरूरी

Infosys के को-फाउंडर नारायण मूर्ति (Narayan Murthy) ने पिछले साल युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। इसके बाद वर्क लाइफ को लेकर बहस छिड़ गई। अब कंपनी ने कर्मचारी को बैलेंस वर्क लाइफ का मेल शेयर किया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 2, 2025 11:44 IST

पिछले साल Infosys के को-फाउंडर नारायण मूर्ति (Narayan Murthy) ने कहा था कि देश के युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। इस पर पूरे देश में बहस छिड़ गई थी। कुछ लोग बोले कि सही कह रहे हैं, तो कुछ बोले कि ये बहुत गलत बात है। अब Infosys की तरफ से एक नया बयान आया है जो इस बात से बिल्कुल उल्टा है।

कंपनी में लागू हुआ नया नियम

Infosys अब अपने कर्मचारियों से कह रही है कि काम तो जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी सेहत और परिवार के लिए वक्त निकालना है। कंपनी ने अपने ऑफिस के अंदर एक नया नियम शुरू किया है, जिसमें वो देख रही है कि कौन कर्मचारी तय समय से ज्यादा काम कर रहा है।

अगर कोई कर्मचारी हर दिन 9.15 घंटे से ज्यादा काम करता है तो कंपनी की HR टीम उसे एक ईमेल भेज रही है। इस ईमेल में कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा काम ठीक नहीं, अपना ध्यान रखो और समय पर काम खत्म करो।

कर्मचारी को मिला मेल

Infosys अपने कर्मचारियों से कह रही है कि वे ब्रेक लेते रहें। इसके अलावा अगर वह स्ट्रेस फील कर रहे हैं को दूसरों से बात करें और जरूरत हो तो थोड़ा काम किसी और को सौंप दें। इसके साथ ही कंपनी ने काम के घंटों के बाद खुद को रिलैक्स करने की सलाह दी है। ईमेल में लिखा है कि ऑफिस के टाइम के बाद खुद को आराम दो और काम की बातें मत सोचो।

कंपनी ने खत्म किया वर्क फ्रॉम होम

Infosys ने नवंबर 2023 से ऑफिस में वापस आने की पॉलिसी शुरू की थी, जिसमें कहा गया था कि हर महीने कम से कम 10 दिन ऑफिस से काम करना जरूरी होगा। तभी से कंपनी ने ध्यान देना शुरू किया कि कौन कितने घंटे काम कर रहा है, खासकर वो लोग जो घर से काम कर रहे हैं।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 2, 2025