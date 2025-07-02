scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारबोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा फंडरेजिंग पर फैसला, खबर के बाद भागा ₹70 वाला स्टॉक; निवेशकों को दे चुका 6000% का रिटर्न

बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा फंडरेजिंग पर फैसला, खबर के बाद भागा ₹70 वाला स्टॉक; निवेशकों को दे चुका 6000% का रिटर्न

Multibagger Stock: 70 रुपये वाले Elitecon International Ltd के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर ने निवेशकों को सालभर में ही 6000 फीसदी का रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 2, 2025 11:05 IST
Multibagger Stock
Multibagger Stock

शेयर बाजार के दोनों सूचकांक लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। इस बीच स्मॉलकैप स्टॉक Elitecon International Ltd के शेयर में अपर सर्किट लगा है। दरअसल, कंपनी ने बताया कि बोर्ड जल्द ही फंड रेजिंग पर फैसला ले सकती है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में शानदार तेजी आई। 

आज बाजार ओपन होते ही कंपनी के शेयर अपर सर्किट पर लॉक हो गया। स्टॉक का प्राइस ₹69.67 है। 

कंपनी जुटाएगी 75 करोड़ रुपये

1 जुलाई 2025 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में 75 करोड़ रुपये की फंडिंग प्रपोजल पेश हुआ था। अब अगली बैठक में इस प्रपोजल पर फैसला लिया जाएगा।

कंपनी preferential allotment, convertible warrants, Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) और Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिये फंड जुटाने की योजना में है।

हालांकि, फंडरेजिंग प्रपोजल तभी आगे बढ़ेगा जब कंपनी को शेयरहोल्डर्स और अन्य सभी संबंधित पक्षों से मंजूरी मिल जाएगी। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड की अगली मीटिंग 4 जुलाई को होगी। 

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

Elitecon International Ltd के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले 5 सत्रों में 18 फीसदी चढ़ गए हैं। वहीं, 1 महीने में स्टॉक ने 48 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह शेयर पिछले 6 महीनों में 559 फीसदी चढ़ा है। स्टॉक ने सालभर में ही निवेशकों को 6,233 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में स्टॉक ने 5000 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने एक साल पहले 50 हजार रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख रुपये से ज्यादा होती।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 2, 2025