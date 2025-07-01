scorecardresearch
डॉली खन्ना लगातार खरीद रही ये सस्ता लेकिन दमदार शेयर, 5 साल में दे चुका 600% रिटर्न

डॉली खन्ना लगातार खरीद रही ये सस्ता लेकिन दमदार शेयर, 5 साल में दे चुका 600% रिटर्न

Dolly Khanna Portfolio: शेयर बाजार की दिग्गज निवेशक डोली खन्ना के पोर्टफोलियो अपडेट आया है। इस अपडेट के अनुसार डोली खन्ना लगातार 20 Microns के शेयर खरीद रही है।

New Delhi,UPDATED: Jul 1, 2025 17:27 IST
Dolly Khanna Portfolio

शेयर बाजार (Stock Market) में कई बड़े निवेशक छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इन निवेशकों की लिस्ट में डॉली खन्ना (Dolly Khanna) भी शामिल है। पिछले कुछ समय से डोली खन्ना 20 Microns के शेयर को लगातार खरीद रही है। डोली खन्ना लगातार तीन तिमाही से इस शेयर को खरीद रही हैं। 

advertisement

डोली खन्ना की बढ़ी हिस्सेदारी

मार्च 2025 तक डॉली खन्ना की 20 Microns में हिस्सेदारी 1.71% रही है। इससे पहले सितंबर 2024 में यह 1.29% थी। वहीं, दिसंबर 2024 में उनके पास 1.28% की हिस्सेदारी थी। शेयरहोल्डिंग पैटर्न से साफ दिख रहा है कि डोली खन्ना धीरे-धीरे इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं।

लॉन्ग टर्म में दिया शानदार रिटर्न

20 Microns Share ने लंबे समय में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक शेयर में 2 फीसदी की गिरावट आई। शेयर ने एक साल में 5 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह स्टॉक ने तीन साल में 240.31    फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में शेयर ने 600% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने निवेशकों को अधिकतम अवधि में 1880% तक का रिटर्न दिया है। 

कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल लगभग ₹810 करोड़ रुपये है। इस वजह से यह शेयर स्मॉल-कैप कैटेगरी में आता है। स्टॉक का 52 वीक हाई 348 रुपये और 52-वीक लो 158 रुपये है। अभी शेयर अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे इसे 'वैल्यू बाय' की तरह देखा जा रहा है।

कंपनी क्या करती है?

20 Microns Ltd. भारत की एक बड़ी स्पेशल्टी मिनरल्स और केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से व्हाइट अल्ट्राफाइन मिनरल्स,स्पेशलिटी केमिकल्स और दूसरे इंडस्ट्रियल मिनरल्स बनाती है। इन कैमिकल्स का इस्तेमाल पेंट, प्लास्टिक, पेपर, सिरेमिक और कॉस्मेटिक्स जैसी इंडस्ट्रीज में होता है। इसकी स्थापना 1987 में वडोदरा (गुजरात) में हुई थी।

क्या है एक्सपर्ट की राय

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार अभी स्टॉक मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है। बाजार में हो रहे उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच 20 Microns जैसी कंपनियों के शेयर टिके रहें। ऐसे में निवेशकों को इन स्टॉक में इन्वेस्ट से पहले फंडामेंटल एनालिसिस (Fundamental Analysis) जरूर करना चाहिए। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
