Swiggy Platform Fee Hike: फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी (Swiggy) ने लगातार तीसरी बार अपने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की है। ताजा बढ़ोतरी के बाद अब यूजर्स को हर ऑर्डर पर ₹15 का फीस देना होगा। कंपनी त्योहारी सीजन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए यह इजाफा किया है।

इससे पहले ज़ोमैटो (Zomato) ने भी त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीदों का हवाला देते हुए प्लेटफॉर्म फीस को 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया था।

advertisement

स्विगी ने की तीन हफ्तों में तीसरी बार बढ़ोतरी

स्वतंत्रता दिवस पर स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ाकर ₹14 कर दिया था, हालांकि बाद में इसे वापस ₹12 किया गया। पिछले महीने भी चुनिंदा लोकेशंस पर मांग बढ़ने के कारण कंपनी ने ₹14 फीस की टेस्टिंग की थी। लेकिन अब कंपनी ने स्थायी रूप से यह प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर ₹15 प्रति ऑर्डर कर दिया है।

राजस्व पर असर

स्विगी फिलहाल हर दिन करीब 20 लाख ऑर्डर पूरे करता है। प्लेटफॉर्म फीस ₹12 से बढ़ाकर ₹15 करने के बाद उसका डेली रेवेन्यू ₹2.4 करोड़ से बढ़कर ₹3 करोड़ हो जाएगा। यानी कंपनी को हर तिमाही लगभग ₹54 करोड़ और सालाना करीब ₹216 करोड़ की अतिरिक्त कमाई होगी।

वित्तीय स्थिति

अप्रैल-जून तिमाही में स्विगी का नेट घाटा बढ़कर ₹1,197 करोड़ हो गया, जो पिछली बार से लगभग दोगुना है। इसकी बड़ी वजह कंपनी का इंस्टामार्ट में किया गया निवेश माना जा रहा है। हालांकि, इसी दौरान स्विगी की ऑपरेटिंग आय 54% बढ़कर ₹4,961 करोड़ पहुंच गई। इस तिमाही में कंपनी का कुल कैश आउटफ्लो ₹1,053 करोड़ रहा।