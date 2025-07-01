Rustomjee Share Price: रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाली स्मॉलकैप कंपनी Keystone Realtors Ltd (Rustomjee) के शेयर में 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। शेयर में यह तेजी कंपनी को 4,521 करोड़ रुपये के एक बड़े ऑर्डर के बाद आई है।

मुंबई की प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर, कीस्टोन रियलटर्स लिमिटेड (रुस्तमजी ग्रुप) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे सायन में जीटीबी नगर के रिडेवलपमेंट के लिए Letter of Acceptance (LOA) प्राप्त हुआ है, जो मुंबई की सबसे प्रभावशाली शहरी परिवर्तन प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे MHADA (महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण) के सहयोग से किया जा रहा है।

कंपनी ने आगे बताया कि लगभग 11.19 एकड़ (45,308 वर्ग मीटर) के प्लॉट एरिया में फैले इस बड़े पैमाने के रिडेवलपमेंट से 1,400 से अधिक परिवारों को लाभ होगा और इससे लगभग 20.7 लाख वर्ग फुट का बिक्री योग्य क्षेत्र मिलने की उम्मीद है, जिसका अनुमानित ग्रौस डेवलपमेंट वैल्यू (GDV) लगभग 4,521 करोड़ रुपये है।

कीस्टोन रियलटर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बोमन ईरानी ने कहा कि सायन में जीटीबी नगर के पुनर्विकास के लिए एलओए प्राप्त करना हमारे लिए सम्मान की बात है; यह एक ऐसी परियोजना है जो 1,200 सोसायटी सदस्यों और 200 झुग्गी निवासियों की उम्मीदों को पूरा करती है। म्हाडा के साथ पार्टनरशिप में, हम इसे पुनर्विकास से कहीं अधिक मानते हैं।

Keystone Realtors Share Price

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर दोपहर 2:36 बजे तक एनएसई पर 3.53% या 21.65 रुपये चढ़कर 634.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 3.48% या 21.40 करोड़ रुपये की तेजी के साथ 635.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Keystone Realtors Limited के बारे में

1995 में निगमित, कीस्टोन रियलटर्स लिमिटेड MMR आधारित प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर में से एक है और रिडेवलपमेंट क्षेत्र में अग्रणी है। कंपनी के पास मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में फैली परियोजनाओं का एक बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसमें 37 पूर्ण परियोजनाएं, 16 चालू परियोजनाएं और 26 आगामी परियोजनाएं शामिल हैं जो किफायती से लेकर सुपर प्रीमियम तक को कवर करती हैं।