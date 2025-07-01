scorecardresearch
फ्लिपकार्ट की सपोर्ट वाली ये कंपनी जल्द ला सकती है आईपीओ! सेबी के पास दाखिल किए पेपर्स - Details

इस कंपनी को फ्लिपकार्ट (Flipkart), टीपीजी (TPG), एट रोड्स वेंचर्स (Eight Roads Ventures), मिराए एसेट वेंचर्स (Mirae Asset Ventures) और नोकिया ग्रोथ फंड्स (Nokia Growth Funds) जैसे प्रमुख निवेशकों का सपोर्ट है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 1, 2025 13:46 IST

Shadowfax IPO: प्राइमरी मार्केट में जल्द ही एक और मेनबोर्ड आईपीओ ओपन हो सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक लॉजिस्टिक्स सर्विस देने वाली कंपनी शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज (Shadowfax Technologies) ने गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के माध्यम से आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास आवेदन किया है। 

कंपनी का लक्ष्य इस आईपीओ के जरिए 2,000-2,500 करोड़ रुपये जुटाना है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कंपनी का वैल्यूएशन करीब 8,500 करोड़ रुपये हो सकता है। इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) दोनों हो सकता है। 

शैडोफैक्स को फ्लिपकार्ट (Flipkart), टीपीजी (TPG), एट रोड्स वेंचर्स (Eight Roads Ventures), मिराए एसेट वेंचर्स (Mirae Asset Ventures) और नोकिया ग्रोथ फंड्स (Nokia Growth Funds) जैसे प्रमुख निवेशकों का सपोर्ट है।

मंगलवार को एक पब्लिक घोषणा में, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज ने कहा कि उसने स्टॉक एक्सचेंजों के मुख्य बोर्ड पर अपने इक्विटी शेयरों की प्रस्तावित आईपीओ के संबंध में सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पहले ही दाखिल कर दिया है।

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कंपनी फ्रेश इश्यू से प्राप्त किए गए पैसों का इस्तेमाल क्षमता बढ़ाने, विकास को गति देने और अपने नेटवर्क बिजनेस में और अधिक निवेश करने की योजना बना रही है।

कंपनी के रेवेन्यू में ई-कॉमर्स सेगमेंट का सबसे बड़ा योगदान है। यह कंपनी के बिजनेस का लगभग 75 प्रतिशत है और बाकी क्विक कॉमर्स और हाइपरलोकल डिलीवरी से आता है।

फरवरी में अपने आखिरी फंडरेज में, कंपनी ने लगभग ₹6,000 करोड़ के वैल्यूएशन पर प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल जुटाया था।

Shadowfax के बारे में

शैडोफैक्स ई-कॉमर्स एक्सप्रेस पार्सल और वैल्यू एडेड सर्विस के लिए भारत की अग्रणी लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 2,200 से ज्यादा शहरों और 14,300 से ज्यादा पिन कोड को कवर करता है।

हाल के महीनों में, गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, कॉमर्स इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म शिप्रॉकेट, टाटा कैपिटल, एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्सवाला और इमेजिन मार्केटिंग, वियरेबल्स ब्रांड बोट की मूल कंपनी ने भी गोपनीय फाइलिंग को चुना है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
